Discurso de Duque apuesta por superar odios y reivindicar unidad

Iván Duque asumió este martes sus funciones como presidente de la república con mensajes muy marcados sobre reconciliación, unidad, necesidad de fortalecer la economía y defender la legalidad y la paz social.

Desde el primer momento de su intervención y hablando de lo que representa su generación en el ejercicio del poder, Duque dijo que hará un gobierno “libre de odios, de revanchas, de mezquindades”.

De 42 años de edad, Duque, el 60.º presidente en la historia de la república, usó un lenguaje esperanzador y amable. Cordial. Muy convencido de su misión histórica de poner fin a muchas diferencias que han polarizado el país los últimos años.



“Gobernar a Colombia requiere grandeza para mantener todo lo que funcione, corregir todo lo que sea necesario y construir nuevas iniciativas, instituciones y programas que le aseguren a nuestro país un futuro de justicia social”, dijo.



Su mensaje en este sentido llega en un momento en que el país todavía vive un clima de polarización alimentado por las confrontaciones entre uribistas y santistas, que han marcado el debate político los últimos ocho años.



Pero también cuando se inicia un esquema de gobierno-oposición inédito en la historia reciente, con unos sectores de izquierda radicalizados políticamente y que han criticado iniciativas del nuevo mandatario, inclusive antes de su posesión,

Duque parece empeñado en promover un clima de distensión. De unidad.



“No dejemos que el odio interfiera en este propósito, no dejemos que nada nos distraiga del camino de la unión”, pidió desde las gradas del Capitolio, frente a unas tres mil personas que tuvieron que soportar todo el discurso del mandatario bajo el rigor de un fuerte aguacero.



“No más divisiones de izquierda y derecha: somos Colombia. No más falsas divisiones entre neoliberales y socialistas: somos Colombia. No más divisiones entre ismos: somos Colombia”, insistió Duque, luciendo ya su banda presidencial y en un tono bastante enfático.



Duque enfocó esta idea de la unidad desde su propuesta de construir un “gran pacto para el futuro”, del que comenzó a hablar cuando todavía era candidato, sin avanzar todavía en mayores detalles sobre la forma como procederá para lograr ese objetivo.

“Cuando nos unimos como pueblo nada nos detiene. Cuando todos aportamos somos capaces de hacer realidad proezas propias que ni siquiera el realismo mágico es capaz de imaginar”, dijo.

La equidad no se genera por

Su mensaje de unidad se dirige no solo a sectores políticos –con los que no ha hecho pactos burocráticos–, sino a todos los estamentos de la sociedad.



“Los invito a que todos construyamos un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen”, agregó.



Aunque el nuevo mandatario pertenece al Centro Democrático (del expresidente Álvaro Uribe), que ejerció la más recia oposición en contra del gobierno saliente, la transmisión del mando lució tranquila.



Las imágenes mostraron a ambos mandatarios –entrante y saliente– en un ambiente distendido, despidiéndose en las escalinatas de la Casa de Nariño, con buenos modales. Lo mismo a sus esposas y a sus hijos, con mimos y abrazos.

Macías, el contraste



El contraste en la ceremonia de transmisión del mando lo puso el presidente del Congreso, Ernesto Macías –un uribista radical–, quien luego de tomar juramento a Duque e imponerle la banda presidencial, pronunció un discurso mordaz en contra del gobierno saliente de Juan Manuel Santos, con un balance negativo.



“Recibe usted un país atemorizado porque regresaron los crímenes a uniformados de la Fuerza Pública, reaparecieron los secuestros y creció la extorsión (...) recibe usted un país donde el hurto a personas aumentó el 186 por ciento y los delitos sexuales se incrementaron en un 319 por ciento (...) recibe usted un país con un crecimiento exponencial de organizaciones criminales como el Eln, el Epl, las disfrazadas disidencias de las Farc y las ‘bacrim’.



Grupos terroristas que se financian con el narcotráfico y la minería criminal”, dijo el presidente del Congreso.



El discurso de Macías fue tan crítico que algunos senadores, como Roy Barreras (de ‘la U’), anunciaron que se retiraban del acto por considerarlo hostil.



En las redes sociales, Macías también recibió reproches por el tono crudo de sus palabras.

Los reparos

El Presidente entrante, de todas maneras, hizo algunos reparos al gobierno saliente de Juan Manuel Santos. En la misma línea que los hizo como candidato, pero que toman más fuerza a la hora de su posesión.



Las críticas de Duque a Santos no solo tienen que ver con algunos aspectos del acuerdo de paz, sino con el manejo de la economía y otros aspectos de su gobierno.

Para decirlo con sus propias palabras, Duque cree que recibió “un país convulsionado”.



Dijo que “más de 300 líderes sociales han sido asesinados en los últimos dos años, los cultivos ilícitos se han expandido exponencialmente en los últimos años, bandas criminales aumentan su capacidad de daño en varias regiones del país y se han hecho promesas y compromisos con organizaciones sociales sin asegurar su financiamiento”.

Y enseguida planteó su tesis: “Tenemos que devolverle el valor a la palabra del Estado”.



Pero prosiguió en la enumeración de las que consideró equivocaciones de Santos. Deploró que “la creación desordenada de agencias y programas está acrecentando la desconfianza ciudadana y la frustración de los beneficiarios de estas iniciativas, incluidas las víctimas y las regiones golpeadas por la violencia”.



“En materia económica –dijo– se han cometido errores que debemos enmendar. Una política tributaria motivada por la expansión del gasto ha llevado a que tengamos cargas asfixiantes y que se afecten el ahorro, la inversión, la formalización y la productividad. La equivocación de haber expandido los gastos permanentes con base en el espejismo de una bonanza petrolera transitoria, y luego intentar sustituir petróleo por impuestos afectó a generadores de empleo y consumidores”.



Y remató diciendo que su gobierno emprenderá acciones inmediatas contra los “escándalos de corrupción en la alimentación escolar, en el sistema de salud, en proyectos de infraestructura, en los abusos de la contratación directa o en los peligrosos carteles de únicos proponentes, que han deslegitimado al Estado, malgastado escasos recursos públicos, privado a miles de ciudadanos de servicios esenciales”.

Equidad

La parte social en el discurso de Duque corrió por cuenta de un tema que siempre ha estado en su agenda, y sobre el que ha hecho énfasis en varios textos: la equidad.

En este marco, Duque habló de su interés en “derrotar la exclusión”.



Dijo que “ Colombia tiene que reducir las brechas entre ricos y pobres, eliminar las distancias entre regiones que acarician el desarrollo y otras que se sienten atrapadas en la exclusión y la miseria (...) derrotar la falta de acceso a bienes públicos de muchas comunidades y proponernos acabar con la pobreza extrema en los próximos años. Quiero que nuestro gobierno sea recordado como el gobierno de la justicia social, quiero que nuestro gobierno sea recordado por trabajar por la equidad”, concluyó.



