Duque invitó a la oposición a un acuerdo nacional

La cumbre Concordia completó este martes su segundo y último día en Bogotá con invitados del calibre de Joe Biden, exvicepresidente de EE. UU.; el presidente electo, Iván Duque; y Mark Green, director general de la Usaid.

Duque habló de cuáles serán sus prioridades durante los próximos cuatro años y convocó nuevamente a llegar a un ‘acuerdo nacional’ con todas las fuerzas políticas del país.



“No tenemos que retroceder con fracturas políticas por la inercia de solo criticar y destruir”, dijo. Y agregó que “las oposiciones son importantes, para escrutar, exigir y criticar. Pero la invitación es a que halemos hacia el futuro de todos”.



El mandatario explicó que la legalidad y el emprendimiento serán bases de su gobierno.



“La legalidad no es represión, no es autoritarismo. Es que cualquier ciudadano tenga la certeza de que el que la hace la paga”, dijo Duque.



Sin embargo, agregó que “la legalidad por sí sola no es suficiente. Se necesita emprendimiento. Y la manera de hacerlo es con un mejor sistema tributario, que estimule la generación de empresas, acompañado de un estado austero”.

La crisis venezolana

La situación en la frontera colombovenezolana fue uno de los temas que se tomó las intervenciones de Joe Biden y de Mark Green.



“Las fuerzas democráticas de Venezuela están bajo mucha presión. Animo a todos los que están acá, no solo a que se paren en solidaridad con Venezuela, sino para que tomen acciones”, indicó Biden.



Por su parte, Green habló de su visita del lunes pasado a la frontera. “El puente internacional Simón Bolívar es un símbolo de esperanza para los venezolanos que huyen de un régimen tiránico”, dijo. Y añadió que Colombia debe ser un líder regional para intentar superar esa crisis.

La salud, otro tema

En la cumbre se habló de que el sistema tiene un desbalance por la gran informalidad, lo que hace que no todos los trabajadores paguen salud.



“Hay una cobertura en el papel, pero el ingreso real al sistema no es tan claro. Creo que en el régimen subsidiado no deben existir EPS sino un aseguramiento público”, expresó en la cumbre Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.



POLÍTICA