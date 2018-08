Gobierno Duque pone acelerador a proyectos anticorrupción

El gobierno del presidente Iván Duque se anticipó este miércoles al debate sobre la lucha anticorrupción y llevó al Congreso tres proyectos de reforma constitucional sobre el tema y uno de ley. Tres de ellos están incluidos en la consulta anticorrupción convocada para este 26 de agosto.



Las ministras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y de Justicia, Gloria María Borrero, fueron hasta el Capitolio a presentar las iniciativas.



Por un lado se propuso limitar a tres los periodos en los que una persona puede hacerse elegir para una corporación popular de elección directa (Congreso, asambleas y concejos municipales). Este tema está en el punto 7 de la consulta anticorrupción.

Otro de los proyectos establece que los delitos contra la administración pública nunca prescriben. Es decir, que sus responsables podrán ser denunciados e investigados en cualquier tiempo. Este punto no está en la consulta anticorrupción.



La tercera iniciativa ordena que todos los servidores públicos deben presentar sus declaraciones de renta antes de asumir sus cargos. Es el punto tres de la consulta.

Y la cuarta propuesta pretende que haya “pliegos tipo” para las licitaciones en todas las entidades territoriales (Nación, departamentos y municipios) de manera obligatoria, en los que el Estado determina requisitos generales que los contratistas deben cumplir. De esto habla el punto tres de la consulta anticorrupción.



El hecho de que el gobierno Duque se haya anticipado con varios proyectos de reforma constitucional a la consulta anticorrupción promovida por la exsenadora Claudia López, no implica que esta vaya a fracasar.



De hecho Duque reiteró este miércoles desde San Andrés su compromiso con la consulta liderada por López. Dijo que su ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez “habló con los organizadores y haremos desde el Estado lo que nos corresponde para que esta consulta salga adelante”.



Pero también el miércoles, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, le retiró su respaldo a la consulta de la exsenadora López. El dirigente habló en la plenaria del Senado y dijo: “Hoy prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas y que tienen toda la legitimidad por la personalidad que las presenta”.



Los uribistas se habían comprometido a apoyarla pero ahora lo más seguro es que toda la bancada uribista siga las orientaciones de su jefe.



El senador Gustavo Petro acusó a Duque de hacer “trizas” la consulta anticorrupción con su decisión de poner a consideración del Congreso varias iniciativas de reforma constitucional contempladas en ella.



El gobierno de Duque llevó en total 6 iniciativas al Congreso. Las otras dos tienen que ver con una reforma política que establece que las listas de candidatos a corporaciones públicas deben ser cerradas, es decir, que los electores no votarán por personas sino por partidos, y que además, estas deben conformarse con igual número de mujeres y hombres.



La otra iniciativa, también de orden constitucional, propone que el secuestro y el narcotráfico no sean considerados delitos conexos con el delito político.

Tres puntos clave

1. Paquete contra la corrupción

Como lo anunció hace dos días, durante su posesión, el gobierno del presidente Duque llevó al Congreso sus primeras propuestas contra la corrupción, que en esencia coinciden con varios de los puntos de la consulta anticorrupción, que se votará el próximo 26 de agosto.



Uno de los proyectos modifica el artículo 28 de la Constitución y expresamente declara la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

De esta manera, sin importar el tiempo que haya pasado, los que se roban la plata de todos los colombianos podrán ser perseguidos penalmente.



El segundo proyecto tiene que ver con la declaración de renta. Este propone modificar el artículo 122 de la Carta Política para que los servidores públicos tengan la obligación de presentar su declaración de renta como condición para asumir sus cargos. Esta obligación se sumaría a la de declarar sus bienes y rentas, también contenida en el mismo artículo y es la pregunta seis de la consulta anticorrupción.



El tercer proyecto relacionado con este tema es el de limitar a tres los periodos en las corporaciones públicas.



La fórmula de esta reforma constitucional es sencilla: la propuesta del Gobierno es modificar el artículo 133 de la Constitución para que ninguna persona pueda ocupar por más de tres periodos un escaño en Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales.



La ampliación de los pliegos tipo, implementados para proyectos de infraestructura y alianzas público-privadas, a todas las entidades oficiales, fue otro de los proyectos relevantes en este primer paquete legislativo presentado por el gobierno del presidente Iván Duque.



La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que se tendrán en cuenta las “circunstancias propias de cada sector”, pero se quiere, tanto con entes nacionales como con los territoriales, aplicar estos mecanismos de contratación.



El proyecto, que solo tiene dos artículos, adoptará el esquema para los pliegos de condiciones de todo proceso de selección que mediante licitación pública deba adelantarse por cualquier entidad, con lo que se busca desterrar a los llamados pliegos ‘sastre’, diseñados a la medida de los contratistas que finalmente se quedaban con determinados contratos, principalmente en municipios y departamentos.

2. Acuerdo con Farc no se afecta por proyecto sobre delitos conexos al delito político

Uno de los proyectos radicados por la Ministra de Justicia es el que expresamente establece en la Constitución que el secuestro simple y extorsivo y el narcotráfico en cualquiera de sus modalidades no pueden ser considerados conexos al delito político. En consecuencia, quienes los cometen no pueden ser beneficiados por amnistías e indultos.



La iniciativa de acto legislativo –requiere aprobación en 8 debates, lo que implica al menos un año de trámite en el Congreso– crea dos nuevos artículos en la Constitución, pues además de la prohibición de la conexidad señala que ni secuestro ni narcotráfico pueden ser consideradas actividades legítimas para financiar el delito político (rebelión).



Expresamente, la ministra Gloria María Borrero señaló que la reforma “no toca ni el Acuerdo de La Habana ni el del Teatro Colón” con las Farc, pues el Gobierno entiende que la favorabilidad penal y otros beneficios cobijan a los desmovilizados de esa guerrilla que han cumplido con el proceso de paz.



“Es un mensaje para el Eln: es un mensaje disuasivo porque desde ya les estamos diciendo que esos crímenes no serán tolerados ni recibirán beneficios”, dijo la Minjusticia. El Gobierno considera además que establecer esa prohibición de beneficios cumple con la Convención de Viena, que es el mapa del mundo en materia de lucha contra el narcotráfico.



El Gobierno no tiene en su agenda próxima ninguna iniciativa que eventualmente limite la participación en política de los jefes de las Farc que están procesados por la JEP como responsables de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esto, en todo caso, no implica que ese tema no sea abordado en el futuro, pues el tema fue central en la campaña presidencial de Duque.

3. Reforma política

La reforma política del gobierno del presidente Iván Duque propone acoger las listas cerradas en las elecciones a Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales como fórmula para la escogencia de estos servidores públicos.

Para ello, se impulsan mecanismos de democratización interna de los partidos políticos, los cuales serían escogidos por cada colectividad.



También plantea la autonomía presupuestal y administrativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), tribunal que en este momento depende, en estos temas, de la Registraduría Nacional.



La iniciativa de enmienda constitucional también contempla que estas planchas tengan el 50 por ciento de mujeres y el 50 por ciento de hombres, reivindicando la paridad en la conformación de listas y reafirmando la intención de Iván Duque de darles más participación.



Por tratarse de una reforma de la Carta Política, este proyecto debe surtir cuatro debates antes del próximo 16 de diciembre y cuatro más entre marzo y junio del próximo año.

Primera prueba para Duque en el Congreso

El gobierno de Iván Duque se pone a prueba en el Congreso con sus primeras iniciativas. Es la primera vez que los partidos políticos no tienen representación en el gabinete y es un enigma las posturas que asumirán frente a cada tema.



Por ahora Duque cuenta con el apoyo seguro de su partido (el Centro Democrático) y posiblemente con el de los conservadores.



Cambio Radical, ‘la U’ y los liberales, todavía tienen discusiones internas sobre sus posturas. La oposición tendrá gran protagonismo.



