Indígenas denuncian que no les han consultado leyes de la paz

17 de abril 2017 , 12:24 a.m.

Rechazo ha generado en las organizaciones indígenas el hecho de que, según aseguran, el Gobierno no les ha consultado sobre las normas que ya han sido presentadas al Congreso para implementar el acuerdo con las Farc.



De acuerdo con Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), el Gobierno se comprometió a consultar las leyes que se tramitan vía ‘fast track’ con los pueblos indígenas, pero hasta el momento no ha discutido con ellos ninguna norma, a pesar de que cuatro han sido aprobadas y seis están en trámite.

“Hasta el momento, no se ha radicado la primera norma en la que se haya consultado a los pueblos indígenas. No somos responsables si más adelante tenemos que tomar decisiones”, aseguró Arias.



El líder indígena explicó, en diálogo con EL TIEMPO, que entre las opciones que se contemplan se encuentra la de acudir a las vías judiciales, amparados en los derechos que constitucionalmente se otorgan a las comunidades nativas.



“Si los tribunales consideran que se violaron algunos de los derechos de los indígenas, como la consulta previa, pueden tumbar algunas de las iniciativas aprobadas. No somos responsables de esas decisiones judiciales”, dijo el presidente de la Onic.



