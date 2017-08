‘Esta no es una reforma política para las Farc’: Guillermo Rivera

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, respondió varias de las críticas que se han hecho a la reforma política y dijo que aunque su trámite se vea difícil, el Gobierno confía en sus mayorías en el Congreso.

En diálogo con EL TIEMPO, Rivera afirmó que el espíritu de lo propuesto está contenido en el acuerdo de paz y agregó que pese a que el representante Jorge Enrique Rozo, de Cambio Radical (partido de la coalición), haya pedido archivar la reforma, “varios” de sus copartidarios acompañan la iniciativa.



¿El Gobierno esperaba la avalancha de críticas en el primer debate de la reforma política?



Toda reforma al sistema y a la organización electoral es controversial por su propia naturaleza. Cada quien tiene una idea sobre cuál es el mejor sistema o la organización electoral más adecuada, de tal manera que esto no nos sorprende.



¿Por qué el Consejo de Estado dice que darle funciones judiciales al Consejo Electoral es inconstitucional?



La Constitución le otorga funciones jurisdiccionales a algunas entidades que no hacen parte de la Rama Judicial. Esto no es una novedad en nuestra Carta Política y la única función jurisdiccional que se le estaría entregando al Consejo Electoral sería la de dirimir las controversias internas entre los partidos políticos, que es lo que normalmente hace la autoridad electoral en la mayoría de países. Esos son asuntos que no se llevan a los tribunales, sino que los resuelve la autoridad electoral.

¿Qué piensa el Gobierno de que el Procurador y el Contralor digan que con esa reforma se les limita su lucha contra la corrupción?



La reforma política no está quitando ninguna competencia a los organismos de control. Ellos mantienen sus herramientas y competencias sancionatorias para luchar contra la corrupción. Lo único que hemos acogido es una recomendación de la Misión Electoral que señala que, en cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, la inhabilitación de derechos políticos tiene que ser confirmada por una autoridad judicial.



¿Qué responde a quienes dicen que nada de lo que está en la reforma aparece en el acuerdo de paz?



Esa es una lectura equivocada. Esta no es una reforma para las Farc sino para hacer de la sociedad colombiana una más democrática en lo político.



El acuerdo de paz con la guerrilla no solamente ofrece garantías para la reincorporación política, social y económica de las Farc sino también garantías para que en la medida en que nuestra sociedad sea más democrática y más incluyente, y para que nadie más vuelva a tener excusas para levantar las armas contra el régimen constitucional y legal.



Usted dice que una reforma política no es fácil de tramitar y en este caso todos los sectores parecen estar en contra, ¿esto pone al Gobierno ante un panorama crítico?



Tenemos unas mayorías favorables en el Congreso. La manera como se presentaron las tres ponencias es un reflejo de ello. De nueve ponentes solamente dos propusieron el archivo y siete han propuesto no solamente darle debate sino que hicieron unos ajustes al texto original. Nos parece que tenemos claramente unas mayorías. Nos preocupa un poco que aquellas entidades a las que se les han planteado unos ajustes en sus competencias sean justamente las que se han opuesto al proyecto, con el equivocado argumento de que no tiene conexidad con el acuerdo.



¿Le sorprendió que Cambio Radical, un partido de la coalición, haya propuesto el archivo de la reforma?



Quienes pidieron el archivo fueron un representante a la Cámara por el Centro Democrático y otro por Cambio Radical, pero en este último caso no consideramos que esa opinión del representante Jorge Enrique Rozo represente necesariamente la voluntad de todo ese partido. Varios de sus senadores y representantes nos han expresado su deseo de apoyar la reforma.



Algunos sectores dicen que muchas de estas nuevas reglas no se van a aplicar en el 2018, ¿cuál es el afán del Gobierno?



El afán del Gobierno es que la mayoría de estas nuevas reglas empiecen a tener vigencia en el 2018. Existe un clima de deslegitimación de las instituciones de origen popular derivado de que los ciudadanos no creen que las reglas electorales garanticen que los procesos electorales sean transparentes.



