Las acciones del Gobierno para regular el servicio militar 

En el Congreso cursa un proyecto que busca reglamentar el servicio de reclutamiento y movilización militar, sin embargo esta no ha sido la única acción del Gobierno Santos en este sentido.

La iniciativa, que está a un debate de ser ley, busca entre otras cosas, incentivar a través de beneficios laborales y académicos la prestación del servicio militar obligatorio. Además la posibilidad de que este servicio se pueda realizar en áreas que no demanden el porte de un arma.



Precisamente la eliminación de la obligatoriedad de esta medida fue una de las apuestas del presidente Juan Manuel Santos, cuando aspiraba a la reelección en el 2014.



Pese a que la prestación del servicio sigue siendo obligatorio se han hecho algunas regulaciones para que los jóvenes puedan definir su situación militar.



El año pasado el presidente Santos sancionó una ley que redujo la edad máxima de incorporación a filas. Ahora es a partir de la mayoría de edad hasta faltando un día para cumplir los veinticuatro (24) años de edad.



En el articulado que promueve el empleo juvenil, se establece que a las personas “declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas”, las empresas no les deben exigir de entrada que tengan resuelta su situación militar.



Por esto, los hombres que cumplan estas condiciones tienen un plazo de 18 meses a partir de la vinculación laboral.



“Deberán tramitar ante las autoridades de reclutamiento una certificación provisional en línea que acredite el trámite de la definición de la situación militar por una única vez”, se lee en el texto.



Desde el 2013 por lo menos otras 3 iniciativas, buscaban también eliminar el requisito para buscar empleo. Sin embargo todas fueron archivadas en el Congreso.



POLÍTICA