Presidencia dice que acusación de Maduro a Santos carece de base

La Presidencia de Colombia aseguró que carece de base la afirmación del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de que el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, es el responsable del supuesto atentado de esta tarde en su contra en Caracas.

"Eso no tiene base. El presidente está dedicado al bautizo de su nieta, Celeste, y no a tumbar gobiernos extranjeros", dijo a periodistas una fuente de la Presidencia colombiana.



Maduro afirmó que Santos, quien dejará el poder el próximo martes, está tras el supuesto atentado en su contra que se produjo hoy en un acto público con militares en Caracas y aseguró que ya fueron capturados algunos de los autores materiales.



"Hemos despejado la situación en tiempo récord, y se trata de un atentado para matarme, han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado, no tengo dudas", asevero el mandatario.



Nicolás Maduro hizo la declaración en una alocución en cadena obligatoria de radio y televisión tres horas después del incidente en el que resultaron heridos siete militares.

Según el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, el atentado se produjo con "artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva". El funcionario explicó que varios drones detonaron en las cercanías de la tarima donde Maduro ofrecía un discurso con motivo de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).



Un supuesto grupo anónimo se pronunció en Twitter para adjudicarse la autoría de la "Operación Fénix", nombre con el que se ha referido al atentando. Los presuntos autores, que se denominan "Soldados de Franela", aseguran en esa red social que son un conjunto de "militares y civiles patriotas y leales al pueblo de Venezuela (...) basados en argumentos legales y constitucionales"

EFE