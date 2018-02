Gobernadores advierten que la migración de venezolanos ‘es grave'

Los gobernadores del país advirtieron este lunes que la llegada de venezolanos a territorio colombiano es “masiva” y que las cuentas que sobre el tema maneja el Gobierno no concuerdan con la situación.

Así lo expresaron al término de un encuentro que sostuvieron en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos y con los alcaldes de los territorios más afectados por este fenómeno migratorio.



“Hay una situación de cifras que no concuerdan. Nosotros hemos sido claros frente al trabajo que se ha hecho y sabemos que los números no dan, no cuadran. Y frente a esto lo que hemos dicho es que la situación es más grave de lo que se piensa”, expresó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien tomó la vocería de los mandatarios.



Según estadísticas del Gobierno y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), hasta el pasado 31 de diciembre, unas 600.000 personas procedentes del vecino país permanecían en Colombia.



El número podría ser mayor si se tiene en cuenta que a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera hay unos 280 pasos por los que no se ejerce ningún control de entrada.



Turbay explicó que, por ejemplo, hay ciudades como Cartagena, donde se “están generando nuevos barrios con los venezolanos y colombianos que están regresando del vecino país”, los cuales no cuentan con las condiciones básicas de supervivencia.



Lo que más preocupa a los mandatarios seccionales es la falta de regulación con la que ingresan los venezolanos, muchos de los cuales no aparecen en los registros oficiales.



Esa fue, según Turbay, la petición expresa de los gobernadores: que las personas que están entrando a Colombia puedan ser identificadas plenamente.

Acción del Gobierno

Precisamente uno de los objetivos del gobierno Santos es que los migrantes venezolanos ingresen por los siete puestos de registro habilitados en toda la frontera, con el propósito de mejorar el sistema de información y la ayuda.



Santos viajará este jueves a Cúcuta, para conocer de primera mano la situación y dar una respuesta multisectorial, no solo a los municipios fronterizos sino a todas las zonas afectadas por este hecho.



Una de las medidas prioritarias que implementará el Gobierno, según trascendió de la reunión de este lunes, será la implementación de los llamados centros de atención humanitaria en las zonas de frontera, que son albergues de paso para los ciudadanos que llegan de Venezuela.



