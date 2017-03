Cinco puntos para evaluar la gestión y el futuro de Vargas Lleras

Casi siete años después de ingresar al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, donde ocupó los cargos de ministro del Interior, ministro de Vivienda y Vicepresidente, Germán Vargas Lleras confirmó este martes que presentará de manera protocolaria al Senado su renuncia lanzarse a buscar la Presidencia en el 2018.



"Mañana protocolizaré la renuncia ante el Senado de la República al cargo que vengo ejerciendo hasta la fecha", dijo Vargas Lleras en un acto en el que hizo balance de su gestión.



En el acto recordó que durante su etapa al frente de la Vicepresidencia se reformó la Constitución para que quien ocupe ese cargo renuncie al menos un año antes de las elecciones para poder optar a la jefatura de Estado, y aunque aseguró no haber tomado una decisión todavía "no quisiera quedar incurso en la inhabilidad".



Su salida no deja a nadie indiferente. Mientras algunos elogian las acciones realizadas bajo su administración, especialmente en temas de infraestructura, otros reducen su labor al desempeño esperable que debería tener por su cargo.



Estos son cinco puntos con los cuales Vargas Lleras se despide de la Vicepresidencia.

Infraestructura

La gran bandera de Germán Vargas Lleras ha sido, sin duda, la infraestructura. Durante dos años y medio, se ha dedicado a entregar obras de vivienda, acueducto y alcantarillado, adelantar obras viales y también a la adjudicación de los contratos de megaobras estructurales, que prometen darle nueva cara a las autopistas del país.



Uno de los principales proyectos liderados por Vargas Lleras fueron las llamadas vías de cuarta generación.



Hasta la fecha se han adjudicado 32 proyectos con una inversión que supera los $ 38 billones y plantea intervención en la mayor parte del territorio colombiano.



Sin embargo, aún hay ocho proyectos en los que las cosas no han salido conforme a lo planeado debido, principalmente, a dificultades en las negociaciones con comunidades y entendimiento entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los contratistas.

2. Viviendas gratis

Otro de los programas insignia de la Vicepresidencia de la República tiene que ver con la entrega de viviendas.



A través de la estrategia de vivienda de esa dependencia del Gobierno, se pudieron entregar casas para personas en la línea extrema de pobreza o desplazados por la violencia (programa conocido como ‘Casa Gratis’), también se entregaron cupos de vivienda y subsidios para vivienda de interés social o de interés social prioritario. Este programa, denominado ‘Mi Casa Ya’, tuvo también varias fases.



Además, la Vicepresidencia realizó una serie de proyectos relacionados con acueducto y alcantarillado y zonas apartadas del país. En total, a octubre de 2016, se entregaron 1.371 proyectos de agua potable, alcantarillado, conexiones intradomiciliarias, tratamiento de basuras y residuos en 419 municipios de 28 departamentos.

3. La debilidad de Cambio Radical

Uno de los puntos calificado como “débil” de Germán Vargas Lleras es su partido político. Aunque él se ha enmarcado como el líder natural de una colectividad cuyo origen fue, como su nombre lo indica, darle un “cambio radical” al país y alejarse de las filas liberales.



(Además: La Guajira ya sumó cinco mandatarios en líos penales)



Pero el partido, que alcanzó una notoriedad entre el 2007 y 2012, es hoy uno de los más afectados por los nexos de los paramilitares con política.



Además, tiene el lastre de haber dado el aval en seguidilla a cuatro de los gobernadores de La Guajira inculpados de desviar los fondos para esa población, celebración indebida de contratos y hasta homicidio.



(Lea también: Imputan cargos a Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira)



En medio de las muertes por desnutrición y casi cerca de 100 niños de esa región, no es lejano pensar que la huella de Cambio Radical en La Guajira pueda afectar las aspiraciones presidenciales de Vargas Lleras.



(Además: Los tres asesinatos por los cuales fue condenado 'Kiko' Gómez)





4. La paz y Lleras: ¿podría ser el próximo presidente?

Vargas Lleras estuvo lejos de ser un vicepresidente “en las sombras”. Él tenía su propia agenda y, aunque como buena fórmula supo acompañar a Santos, también escogió las batallas que daría.



Por eso es que quizás fue uno de los miembros del Gabinete más lejanos al proceso de paz con las Farc. Su compromiso y su tarea fundamental estuvieron marcados por el tema de infraestructura, que le dio sin duda las herramientas para conocer el país y para dar a conocerse.



Su postura a media tinta con las negociaciones en La Habana puede ser un punto a atacar por sus contradictores y una desventaja con los votantes que sí apoyaron el proceso.



Sin embargo, ese manto de duda que dejó siempre con las Farc también puede ser un caballo de batalla para terminar de conquistar a los electores que no están de acuerdo con el proceso de paz.



Eso, sumado a su hoja de vida, su estirpe política y la maquinaria que probablemente lo acompañaría en su campaña, lo ponen como uno de los más fuertes contrincantes dentro de las próximas elecciones.



(Además: Germán Vargas Lleras sale por la Presidencia)

5. Vargas Lleras, en la agenda de los escándalos

No siempre Lleras ha estado en el centro de la prensa por sus programas en la Vicepresidencia. También ha dejado atrás algunas polémicas sobre, por ejemplo, su trato con el personal de seguridad que lo acompaña o el manejo de los canales diplomáticos con Venezuela.



Uno de esos episodios ocurrió en diciembre cuando se filtró un video en que se ve acompañado por varias personas de su esquema de seguridad, mientras recorría el barrio San Isidro. Vargas Lleras, que llevaba una sombrilla que lo protegía de la lluvia, fue saludado por varias mujeres que se acercaron a abrazarlo.



Pero cuando el número de personas alrededor del vicepresidente creció, uno de los hombres de su equipo de seguridad se acercó para protegerlo, momento en el que, según informó el noticiero, el escolta lo pisó accidentalmente.



El 'impasse' molestó al vicepresidente, quien golpeó al escolta con su sombrilla y además le propinó un ‘coscorrón’.

Recientemente también hubo un fuerte rifirrafe con Diosdado Cabello, exvicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y considerado el número dos del gobierno de Nicolás Maduro. Esto después de que Vargas llamó a los venezolanos “venecos”, una expresión que aún divide a los ciudadanos de ese país sobre si es o no despectiva. Nicolás Maduro llamó a Vargas Lleras xenófobo y lo acusó de incitar al odio.



Otro punto, que claramente no clasifica como escándalo, pero que puso en duda la salud de Vargas Lleras se relacionó con la cirugía a la que fue sometido hace un año.



El 'Vice' fue sometido a sesiones de radioterapia y le extrajeron un meningioma, una clase de tumor benigno en la cabeza. Lleras estuvo fuera de escena algunas semanas, pero se llegó a especular sobre qué tanto podría afectarle esto en su carrera presidencial.



ELTIEMPO.COM*

*Con información de Efe.