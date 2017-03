Las tres tareas claves que deberá cumplir Óscar Naranjo como 'Vice'

El pasado 12 de enero, cuando el presidente Juan Manuel Santos oficializó que el general (r) Óscar Naranjo sería su nuevo Vicepresidente, de una vez anticipó las tres tareas que va a cumplir.



“Si el Congreso lo elige, le voy a dar unas funciones específicas que tienen que ver con la implementación del acuerdo, la sustitución de cultivos ilícitos y la lucha contra las bandas criminales”, adelantó Santos.



La norma no establece cuáles son las tareas que debe cumplir el Vicepresidente, sino que le corresponden las que le designe el Presidente.

Por ejemplo, Francisco Santos, durante la administración de Álvaro Uribe, tuvo como eje de su gestión el tema de los derechos humanos, algo que continuó Angelino Garzón durante el primer mandato de Juan Manuel Santos.



Pero para su segundo mandato, Santos contó con Germán Vargas Lleras, quien acaba de dimitir al cargo. A él le puso como tareas manejar todo el sector de infraestructura, vivienda y agua potable, temas que hasta ahora habían sido ajenos para quienes han ocupado el cargo de ‘vice’.



Por el momento el Congreso no le ha aceptado la renuncia a Vargas Lleras y hasta tanto esto no se dé, tampoco podrá darle vía libre a la designación del exdirector de la Policía.



Naranjo llega en un momento clave al Gobierno, justo cuando se anuncia que se alista una crisis en el gabinete de Santos.



El oficial retirado, quien está precedido de una fama de buen policía, con una imagen favorable en las encuestas y sin tachas, puede jugar un papel clave en la administración.



En lo que tiene que ver con los trabajos específicos que deberá realizar, una de las tareas que está más clara es la de la erradicación de cultivos ilícitos.



“Esperamos erradicar al menos 100.000 hectáreas de coca: 50.000 por erradicación forzada y 50.000 por sustitución voluntaria (...) y esa será una de las tareas de nuestro próximo vicepresidente”, dijo en su momento Santos.

Implementar acuerdos

Pero apoyar la implementación de los acuerdos de La Habana con las Farc no parece una tarea fácil. Hay inconvenientes con las zonas veredales, pues su construcción no avanza de manera significativa y las quejas de las Farc se dan a diario.



A esto hay que agregar que el proceso de posacuerdo también pasa por el Legislativo con el trámite de los proyectos necesarios para aclimatar la paz. Y en ese campo, si bien el oficial en retiro tiene una gran imagen entre los congresistas, su ascendencia sobre ellos no es muy grande.



En este proceso de aclimatar el posconflicto, Naranjo tiene una gran ventaja y es que conoce de primera mano los acuerdos de La Habana –pues fue uno de los negociadores– y a los jefes de las Farc.



Precisamente para ‘Jesús Santrich’, uno de los líderes de esa guerrilla, cualquier persona que tenga compromiso con los acuerdos abre una posibilidad enorme de aportar, y el general (r) Naranjo “ayudó a construir” esos textos.



Agregó que el nuevo ‘Vice’ tiene “la posibilidad y el deber de ayudar a la materialización de los acuerdos” porque ahora hay que pasar del papel a la práctica, y en eso Naranjo puede jugar un papel clave.



Andrés Molano, del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, cree que el nuevo Vicepresidente tiene la ventaja de que “es alguien que no llega a tierra desconocida en la implementación”.



Pero paralelo a la puesta en marcha de los acuerdos va otra de las tareas del ‘vice’: la lucha contra las bandas criminales.



Hay tres grandes bandas: la del ‘clan del Golfo’ (los mismos Úsuga), ‘los Puntilleros’ (herederos del Erpac, la banda de ‘Cuchillo’) y ‘los Pelusos’ (herederos de ‘Megateo’). A ellos hay que sumar otros grupos más pequeños, que no tienen control territorial ni armas largas.



Entre todos suman unos 4.000 hombres, que en buena medida están dedicados al narcotráfico y al negocio ‘pulpo’ de la minería ilegal.



Pero también esos grupos están señalados de estar copando los territorios que abandonaron las Farc y sindicados de estar involucrados en atentados contra líderes sociales.



Para ‘Santrich’, Naranjo “tiene un papel clave en cuanto a la erradicación del paramilitarismo”.



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), destacó que el nuevo ‘Vice’ tiene mucho conocimiento y habilidad gerencial en materia de seguridad, y “desperdiciar esos conocimientos y esa experiencia sería un tontería”.



Sin embargo, consideró que para poder desarrollar su tarea requerirá de unos ministros aliados y de un gran nivel de articulación con ellos. “Él puede llegar a tener dificultades con el Ejército y la Policía en lo que respecta al combate contra las bandas criminales, a menos que lo nombren Ministro de Defensa”, dijo.



Para Molano, las tareas que tendrá el nuevo Vicepresidente “se acomodan a su perfil profesional y a su trayectoria en su vida pública”.



