Frases memorables de discursos de posesión de los últimos presidentes

Diego Cucayo / EL TIEMPO

Álvaro Uribe (2006):



"No nos frena el miedo para negociar la paz. Confieso que me preocupa algo diferente: el riesgo de no llegar a la paz y retroceder en seguridad. La paz necesita sinceridad. Por eso los hechos irreversibles de reconciliación deben ser el enlace entre seguridad y paz".