‘En el país hay 20 gobernadores y 230 alcaldes investigados’: Fiscal

Para tratar el tema de la corrupción en Colombia, hay que llevar al país al quirófano y no seguir tratando de resolver este mal apenas con aspirinas. La frase es del fiscal Néstor Humberto Martínez en el foro sobre anticorrupción en Colombia organizado en EL TIEMPO.

En el acto, Martínez dijo que Colombia debe afrontar este problema con todo rigor. Aunque, eso sí advirtió que el tema de la “corrupción se está volviendo un problema sistémico a nivel global”.



Para Martínez, este fenómeno es de tal magnitud que “puede ser la tercera industria mundial” en esto tiempos.



En el caso particular en Colombia dijo que hay abiertas 100.848 investigaciones sobre delitos contra la administración pública.



El fiscal afirmó que la sistematizada se da al extremo que salta fronteras ideológicas.



Así por ejemplo, en el caso de Odebrecht recordó que no solo tocó a las campañas del presidente Juan Manuel Santos y su rival Óscar Iván Zuluaga sino también al Polo Democrático Alternativo.



En este caso señaló que hay abierto un proceso para determinar su responsabilidad en las irregularidades del Proyecto Tunjuelo-Canoas.



Martínez también invitó a los colombianos a denunciar la corrupción. Esto, según su opinión, porque los tres entes que hoy luchan abiertamente contra este flagelo -la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría- no puede hacerlo en solitario.



Con el apoyo de la ciudadanía, dijo, se avanza en las investigaciones de una mejor forma. Tal es así, que este miércoles, reveló, que el segundo delito que más crece en Colombia es el de la corrupción. “Esto nunca había ocurrido en el país”. El primer delito que denuncian los colombianos es el hurto.



Martínez habló de su férrea lucha contra este flagelo y puso el énfasis en su independencia. Nadie puede levantar la mano para decir que la Fiscalía General de la Nación favorece a alguna persona o a una empresa en particular, señaló. “Nadie”, reiteró con vehemencia.



Por eso, los ciudadanos pueden confiar en él y en la institución que él dirige. En todo el país, explicó, hay ciudadanos que confían en la Fiscalía y esta responde con un trabajo serio. Esto se refleja en que en la actualidad hay 20 gobernadores y 230 alcaldes sujetos de investigación en el ente acusador.



Sin embargo, Martínez mostró su desazón por los resultados en algunos casos relacionados con las penas. Así, por ejemplo, la sentencia de Interbolsa –que se dio hace unos días contra sus responsables- es un “remedo” de justicia, advirtió.



“Solo nos tomaremos en serio el tema de la corrupción cuando sepamos la causa de la enfermedad”. Por eso, dijo, hay que llevar al país al quirófano para no tratar el problema solo con aspirinas.



