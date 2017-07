La otra misión de Santos en Cuba: ¿la salida de Maduro?

Según la versión oficial de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos viajó a Cuba para acompañar una misión comercial, pero según el 'Financial Times' (de Londres), el mandatario colombiano fue a pedirle al líder de la isla, Raúl Castro, que ayude para hallar una salida política a la crisis venezolana que implicaría el exilio de Nicolás Maduro.



En un extenso artículo, el diario londinense asegura que Santos fue a Cuba para “convencer a La Habana de la necesidad de apoyar una estrategia diplomática regional que ponga fin a la crisis venezolana”.

El artículo asegura que Santos tiene el apoyo de Argentina y México para su gestión, y que se cree que Castro podría ser definitorio a la hora de llegar a un acuerdo con Maduro, a raíz de la probada influencia de La Habana sobre Caracas.



El analista asegura que Santos puede ser “la única persona” que tiene las “tres llaves” para ayudar a resolver la crisis de Caracas, pues conoce a los tres líderes que pueden definir esto: a Nicolás Maduro, a Raúl Castro y a Donald Trump.



'The Financial' Times recuerda que Santos ha trabajado de cerca con los gobiernos de Caracas y de La Habana durante los últimos seis años debido al proceso de paz con las Farc. Incluso también con Washington, con el anterior presidente Barack Obama.



En efecto, Santos ha tenido cercanía con los tres líderes mencionados por el diario londinense.



Pero, además, no es la primera vez que Santos interviene para ayudar a resolver las crisis de Caracas. En el pasado, Santos hizo gestiones secretas para aproximar a Caracas con Washington.



En días recientes, varias versiones surgieron en Caracas alrededor de que altos oficiales del gobierno de Nicolás Maduro estarían comenzando a pensar en huir del país.

El artículo del 'Financial Times' de este lunes asegura de manera expresa que si “la Habana ofrece un exilio seguro a Maduro y sus oficiales podría evitarse que al final la lucha o la pelea no sea tan larga".



Las relaciones entre Santos y Castro se mantienen en buen nivel, pero no con Maduro, cuya comunicación ha llegado a sus niveles más bajos los últimos meses, a raíz de la crisis en Venezuela.



Santos ha tomado distancia de Maduro y se ha unido a varios países que, en distintos foros como la OEA, la ONU y en general en el mundo, piden al mandatario venezolano detener el atropello a los derechos humanos, libertad para los presos políticos y facilitar una salida institucional a la crisis.



La influencia de Castro sobre Maduro ha sido clara desde el comienzo de su mandato. De hecho, algunos aseguran que fueron los Castro (Fidel y Raúl) quienes aconsejaron al fallecido Hugo Chávez que designara a Maduro como su sucesor.



Maduro no ha dicho nada de un posible exilio suyo y de sus amigos más cercanos, pero la crisis venezolana, que ya deja casi 100 muertos en tres meses de protesta, lo deja cada vez más aislado de todo el mundo.



Santos regresará esta tarde a Colombia, pero ni él ni la Casa de Nariño han admitido que el mandatario realice gestiones encaminadas a facilitar la salida de Maduro del poder.

Foto: Financial Times

