‘No podemos permitir que sigan centralizando todo’: FND

La idea del Gobierno de tramitar un proyecto para crear un fondo, que sería alimentado por un porcentaje de las regalías, a fin de hacer las inversiones para el posconflicto tiene a los gobernadores con los pelos de punta.



A este fondo también irían los 1,5 billones de pesos que tiene el Fondo de Ciencia y Tecnología sin ejecutar, para ser usados en el desarrollo de vías terciarias. Estos dineros serían manejados desde el nivel central, lo que ha generado malestar entre los líderes regionales.



En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, aseguró que esto sería volver a “centralizar el país”.

¿Qué inconveniente le ven a esta iniciativa del Gobierno?



El Gobierno Nacional pretende crear un Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) a fin de administrar parte de los recursos del posconflicto para las regiones. Es un nuevo órgano que por burocracia generaría otros gastos, cuando ya existen las instituciones a nivel regional que están funcionando.



Nosotros creemos que los recursos que se tienen, que además son de las regiones, pueden ser manejados por los mismos departamentos.



Pero se construirán vías terciarias en las regiones...



De qué nos sirven las cuartas generaciones y las grandes vías si no tenemos cómo comunicar lo secundario y terciario con las grandes vías. Esa es la gran discusión que tenemos con el Gobierno.



¿Se está abusando de la centralización?



No podemos aceptar que sigan centralizando todas las decisiones y los presupuestos. Le pongo un ejemplo, hoy los gobernadores estamos siendo ‘firmones’ con un decreto que acaba de sacar el Ministerio de Hacienda, en el que a nosotros no nos trasladan los recursos de regalías, sino que sencillamente hacen ellos los giros directos a los contratistas y se quedan con el manejo y, obviamente, con los excedentes financieros que generan, cuando son recursos de la región.



Estamos dando un paso para recentralizar el país.

¿Cuánto van a dejar de recibir?



Ese Ocad para la paz que pretenden crear tendría dos fuentes de financiación: una es descongelar unos recursos que oscilan entre un billón y un billón y medio de pesos del Fondo de Ciencia y Tecnología.



La otra fuente de financiación es un menor ahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), que se trasladaría también para la paz.



¿Dentro de la Federación la decisión es unánime?



El 100 por ciento de los gobernadores están en contra de la creación de ese Ocad para la paz, porque ya tenemos órganos en las regiones municipales.



¿Qué soluciones han propuesto?



El 11 de mayo habrá un encuentro de los gobernadores en Bogotá, para sentar esta voz de protesta que hemos venido manifestando, porque cada vez que hay dificultades presupuestales, la Nación decide trasladarles la responsabilidad a la región.



Por ejemplo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Cuando el ICBF se dio cuenta de que el programa tenía problemas presupuestales, le trasladaron el problema a las regiones.



Hoy son las regiones las que están financiando el programa de alimentación, pues lo que traslada la Nación es nada frente a lo que en realidad cuesta. Cada vez que hay obligaciones, que la región responda, pero cada vez que hay recursos y decisiones ahí sí las toma la Nación. Ese es el inconformismo que tenemos.



