Condenas a Farc no les impedirán participar en política

Los miembros de las Farc que acudan a la justicia transicional, cuenten la verdad y reparen a las víctimas podrán mantener sus cargos políticos y participar en elecciones.

Así lo explicó este jueves el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quién aclaró que "las sanciones que imponga la Jurisdicción a Especial para la paz (JEP) siempre y cuando se cumpla con el fin restaurativo de las penas que se imponen" y se contribuya con la verdad.



El jefe de la cartera política aseguró que, no obstante, quienes no acudan a la justicia transicional ni contribuyan con la verdad y la reparación a las víctimas "se exponen a la cárcel", por lo que no podrán ocupar ningún cargo político.



La discusión sobre la participación política de miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc hace parte de la ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la JEP, iniciativa que aún es materia de debate en el Congreso.



Los excombatientes ya crearon su partido Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común, el cual nació producto del acuerdo de paz. Este miércoles la Farc anunció que su candidato presidencial será Rodrigo Londoño , conocido como Timochenko.



