Cómo la elección de Contralor movió el poder de tres expresidentes

Este jueves fue un día de alta política. El presidente Iván Duque; los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria; el exvicepresidente Germán Vargas y las bancadas parlamentarias de los principales partidos políticos hicieron movidas con el fin impedir que el Contraloría General de la República quede en manos de los opositores y al mismo tiempo allanar el camino a los proyectos del gobierno en el Congreso.

Lo mayor sorpresa fue ver a los expresidentes Uribe, Gaviria y Pastrana, en la misma fotografía y anunciando que pasarán “de la confrontación a la reconciliación”.

Los tres han tenido tiempos de encuentros y desencuentros. Han sido contradictores rabiosos y aliados, según las circunstancias.



Uribe, por ejemplo, hacía 8 años que no saludaba a Gaviria. Y en ese tiempo recibió todas las críticas de su parte.



Los tres se reunieron por espacio de una hora y acordaron que intentarían el consenso para llevar un candidato de unidad para la Contraloría General. Cada uno tenía preferencias distintas.



Mientras los expresidentes se reunían en un hotel del centro de la ciudad, el exvicepresidente Vargas Lleras y el senador Roy Barreras, en nombre de la alianza de Cambio Radical y ‘la U’ confirmaban que su candidato a la Contraloría es Felipe Córdoba.



El liberalismo ya había confirmado su preferencia por Córdoba desde el pasado martes. No obstante, Gaviria dijo que en la reunión con los otros expresidentes se trabajó para “tratar de encontrar el mayor consenso posible”.

Uribe, quien lideró la reunión con los demás expresidentes, insistió hasta tarde en buscar una fórmula para un candidato de consenso a la Contraloría. José Félix Lafaurie, uno de sus preferidos, perdía cada vez más espacio.



Entrada la noche el nombre de Felipe Córdoba, por el contrario, había ganado mucho más consenso.



Los expresidentes también hablaron de la agenda legislativa del Gobierno, sin grandes acuerdos al respecto.



Los más comprometidos con Duque fueron los conservadores, que se declararon partido de gobierno, a la luz del Estatuto de Oposición.



Los conservadores, además, le otorgaron al expresidente Pastrana el título de “interlocutor” con el gobierno, durante una cena que se prolongó hasta la madrugada de este jueves. En esa reunión Pastrana hizo las paces con los contradictores de su partido a quienes insultaba con calificativos duros hasta hace pocos meses.



EL TIEMPO pudo establecer que los liberales comenzaron a preparar su declaratoria de independencia. La ‘U’ y Cambio Radical también estarán en esa línea.



Entre tanto el presidente Duque recibió a las bancadas de varios partidos en Palacio y les dijo que no quiere un contralor de “bolsillo” pero tampoco uno de la oposición.

No obstante la cumbre de los expresidentes, la realidad política advierte que el gobierno Duque no tendrá un Congreso dócil.



POLÍTICA