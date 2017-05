La estrategia de Colombia frente a la crisis venezolana

Cinco puntos principales harían parte de la estrategia que Colombia analiza, con discreción, frente a la grave crisis de Venezuela: mantenerse como el aliado que siempre ha sido de ese país, no entrar en una política de choque, apostar por una salida pacífica e institucional, volcar el Estado a la frontera y prepararse para un gran trabajo de apoyo cuando se superen las dificultades.

En reuniones de gabinete, deliberaciones técnicas y debates ante el Congreso como el de esta semana, el Gobierno ha dejado ver las líneas generales de su política con el país vecino en momentos de crisis.



Al mismo tiempo que el gobierno del presidente Santos ha tomado cierta distancia del gobierno de Nicolás Maduro, también ha seguido enviando mensajes de fraternidad al pueblo venezolano. Diferencia muy bien entre uno y otro.



Un propósito claro es que los venezolanos (sectores sociales y empresariales) perciban a Colombia como un país aliado y solidario con su situación.



Día tras día y en muchos escenarios, las autoridades colombianas despliegan acciones con sentido de fraternidad hacia ese pueblo. Este mensaje se ha materializado, por ejemplo, en las acciones desarrolladas por la embajada en Caracas, a cargo de Ricardo Lozano (está en Colombia llamado a consultas por el Gobierno), en muchos estados venezolanos.



Constantemente, la representación diplomática en Venezuela realiza actividades culturales y deportivas en centros comerciales, recintos académicos y lugares públicos, con mensajes alusivos a que Colombia es su aliado natural.

No al choque

También tiene claro que no irá a situaciones de choque, que es lo que el gobierno de Nicolás Maduro busca, no solo con Colombia, sino con aquellos que no están de su lado.



Hay la decisión de no dejarse llevar por las presiones de sectores venezolanos y colombianos, en muchos casos por intereses electorales, que defienden una ruptura radical.



La decisión de no ir a una situación de choque tiene como justificación la obligación de proteger a los nacionales en ese país, cifra que podría estar entre un millón y medio y dos millones. Y, en todo caso, no agotar o afectar más el intercambio comercial entre los dos países.



Colombia también tiene la decisión de insistir en una salida institucional de la crisis. Por eso forma parte del bloque de países de la región que han endurecido su condena contra los actos de violencia que cada día cobran más vidas.



El cuarto punto de esta estrategia consiste en volcar el Estado para que se apersone de la realidad en la frontera. Al menos 46 organismos estatales se han desplazado a los lugares fronterizos para brindar el apoyo que se requiere en este momento de crisis.



Cúcuta, por ejemplo, ha logrado erradicar en buena parte el contrabando de combustible. La ciudad pasó de tener 4 estaciones de gasolina a 17, y en las zonas limítrofes se construyen escuelas para el desarrollo de la frontera.



No obstante el actual momento de crisis, Colombia quiere tener una mirada “más allá de la problemática” que apunta a prepararse para concurrir a ayudar a los venezolanos cuando se superen las dificultades.



En este momento, pese a las dificultades económicas y a que el intercambio comercial ha caído a su más bajo nivel (podría no superar los 500 millones de dólares este año), hay contactos de alto nivel entre empresas colombianas y venezolanas para tareas de cooperación.



Colombia tiene claro que su concurso en la recuperación social y económica de Venezuela será clave cuando se supere la crisis y estudia muchos caminos en esa dirección.



