‘Duque va a perfeccionar el proceso de paz’: Nikki Haley

“Estamos agradecidos con el presidente Santos por su liderazgo para sacar adelante el proceso de paz. Pero estamos muy emocionados con los planes de Duque con Colombia. Él va a buscar la manera de perfeccionarlo”, dijo Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, horas antes de la posesión del nuevo mandatario.

Haley sostuvo una reunión con Iván Duque la mañana de este martes en la que trataron temas como la lucha contra las drogas, la situación en Venezuela y los planes del presidente para los próximos cuatro años.

“Él tiene una visión muy ambiciosa sobre la situación que se viene. Con el proceso de paz, él sabe que fue histórico, pero no fue perfecto, así que sabe que necesita algunos ajustes. Y en la lucha contra el aumento de los cultivos de coca, hablamos de las opciones de fumigación, de erradicación y de sustitución”, explicó Haley.



Agregó que quedó impresionada con la visión que tiene Duque, porque, según ella, tiene claro que no es solo una cuestión de erradicación, “sino también de desarrollo en las áreas rurales. Él se da cuenta que las dos cosas van de la mano y que se tienen que volver una política de Estado”.



Además, dijo estar segura de que la política contra las drogas de Duque será muy exitosa y que Trump tiene “entera confianza en él”, por lo cual no es “necesario hablar de una posibilidad de descertificación”.



En cuanto a la situación venezolana, la embajadora dijo que Estados Unidos buscará coordinar con todos los países de la región para ejercer presión sobre el régimen de Maduro. Por ahora, destacó, es la jugada que hará la administración Trump.



Acerca el llamado a indagatoria que hizo la Corte Suprema al expresidente Álvaro Uribe comentó que “EE. UU. no se quiere involucrar en este asunto. Uribe hizo cosas buenas, Duque trabaja de cerca con él y nuestro objetivo es enfocarnos en el proceso de paz y la estabilidad de la región”, dijo.



Finalmente, señaló que este es un día “muy emocionante para Colombia y por eso mismo, un día muy emocionante para Estados Unidos. Vamos a apoyar completamente a este presidente. Todo lo que él quiera hacer”.



POLÍTICA