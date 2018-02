‘Colombia debe ser solidaria con el pueblo de Venezuela’: Holguín

Colombia, a través de su canciller, María Ángela Holguín, considera que nuestro país, como nunca, debe ser solidario con el pueblo de Venezuela “porque la situación que viven es dramática. Y es trágica y lamentable la pobreza que padecen”. La Canciller revela que ya le respondió al Fiscal sobre sus requerimientos por la participación de venezolanos en delitos y anunció que “serán deportados todos los venezolanos que la Fiscalía indique”.

¿Cuántos venezolanos hay hoy en Colombia, legales e ilegales?



Justamente, para tener claro el panorama se va a hacer esa caracterización que el presidente Santos anunció. Queremos saber quiénes están, en dónde están y con qué tipo de documentación cuentan. Todos los venezolanos que estén actualmente en el país, los regulares y los irregulares, deberán acercarse a las personerías y defensorías para registrarse de manera gratuita.



¿A partir de cuándo deben hacerlo?



En los próximos días les informaremos y publicaremos cómo hacerlo.



¿Como política general, Colombia ayudará a los venezolanos que necesitan su auxilio y que en su búsqueda llegan a nuestro país?



Colombia ayudará a los migrantes venezolanos bajo un marco de mayor regularidad y legalidad. Por eso, la importancia del registro en el menor tiempo posible. Con esta información y caracterización, el Gobierno podrá definir el tipo de ayuda que el país está en capacidad de brindar.

Colombia ayudará a los migrantes venezolanos bajo un marco de mayor regularidad y legalidad FACEBOOK

TWITTER

Pero ¿hoy qué está ocurriendo?



Hoy todos los venezolanos están recibiendo el servicio de salud en urgencias en los hospitales públicos y todos los niños se han recibido en instituciones educativas.



¿Es cierto que serán autorizados campamentos de refugiados en la frontera?



No es cierto. No se van a autorizar campamentos de refugiados en nuestro país bajo las circunstancias de hoy. Dada la complejidad migratoria que reviste la problemática con la que llegan los hermanos venezolanos a nuestro territorio, se cuenta por el momento con algunos centros de atención transitoria para migrantes en Maicao, Cúcuta y Villa del Rosario. Vamos a adicionar un centro de acogida con mayor capacidad, que será para 2.000 personas y estará ubicado en zona rural, entre Cúcuta y el municipio de Puerto Santander, y que podrá ser ampliado rápidamente en caso de que se llegue a requerir.



Al margen de la ayuda a los venezolanos refugiados, el Fiscal le envió a usted una carta sobre el aumento de denuncias contra venezolanos que han delinquido en el país...



Sí. Con dos requerimientos específicos: uno era sobre la preocupación de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza como documento de identidad para los venezolanos; y el segundo, sobre la necesidad de tener más oficiales de migración para realizar deportaciones. La carta se la respondí el viernes con las explicaciones que solicitó.



¿Se refiere usted en su respuesta a que, según el Fiscal, muchos de ellos han sido detenidos por delinquir?



Es importante tener en cuenta que no todos los venezolanos que ingresan al país lo hacen para delinquir; la gran mayoría lo hace buscando una calidad de vida que en su país no encuentran. No podemos generalizar. Hay quienes han llegado a trabajar, incluso algunos a invertir, y con ello ayudar al desarrollo del país.

Pero ¿y los que vienen y delinquen?



Serán perseguidos con todo el peso de la ley y estaremos deportándolos tan pronto la Fiscalía nos lo indique. En esto quiero ser muy clara y enfática: el ciudadano extranjero que cometa un delito en Colombia será procesado, y vamos a trabajar conjuntamente con las autoridades para tomar las medidas judiciales y migratorias correspondientes. Pero mire: yo sí quiero decirle una cosa, no podemos caer en la estigmatización y decir que todos son iguales. Yo creo que el país, como nunca, debe ser solidario; la situación que están viviendo los venezolanos es dramática.

El ciudadano extranjero que cometa un delito en Colombia será procesado, pero no podemos caer en la estigmatización y decir que todos son iguales FACEBOOK

TWITTER

¿La tarjeta migratoria andina podría ser utilizada por el Gobierno colombiano para permitir que los venezolanos que salgan de su país puedan hacer tránsito por Colombia hacia Perú, Chile y Ecuador?



Los venezolanos que quieran trasladarse a otro país como los que usted menciona, y si el país de destino les permite ingresar con la cédula venezolana, podrán hacerlo y serán acompañados por los oficiales de migración al medio de transporte.



Una de las medidas que se tomó después de la reunión realizada en Cúcuta el jueves pasado fue reforzar los controles migratorios, ¿cómo se hará?



Haremos que la entrada de venezolanos tenga unas características, que sea controlada, que sea ordenada y que se haga dentro de la legalidad. Vamos a tener, por ejemplo, un mayor número de funcionarios de migración, hay un número ya presente, pero se queda corto frente al volumen de migrantes que estamos teniendo. Otra decisión es que se dejaron de expedir las Tarjetas de Movilidad Fronteriza (TMF). Esa tarjeta era para aquellos venezolanos que querían entrar a zonas de frontera; podían quedarse hasta por 7 días y volver a salir e ingresar más adelante. La realidad es que se desvió de ese objetivo inicial y por eso se dejó de expedir. Ahora solo pueden ingresar quienes tengan pasaporte o los que ya tenían esa tarjeta en su poder, pero no se expedirán nuevas tarjetas. Además vamos a hacer una jornada de caracterización que nos permitirá ver si es necesario aplicar en el futuro otras medidas.

Pero le confieso que no entiendo cómo van a enfrentar una situación tan grave...



Mire, esto es un asunto de Estado, las implicaciones de la problemática migratoria impacta a las ciudades, impacta la gestión de otros sectores nacionales como lo son la salud y la educación; afecta a las empresas, al comercio y a la misma población. Solo una efectiva articulación nos puede ayudar a resolver esta difícil circunstancia y a hacer de esta crisis una oportunidad para crecer como país y, a su vez, ayudar a una población que salió de su patria no porque quiso, sino por las difíciles circunstancias.



¿Y también se ha producido un retorno de colombianos a nuestro país?



Así es; los estudios que hemos realizado con las Naciones Unidas durante 2016 y 2017 nos muestran porcentajes superiores al 50 % de colombianos en retorno y un alto grado de población con doble nacionalidad. Nuestros connacionales que fueron a Venezuela durante décadas hoy regresan con sus núcleos familiares, muchos de ellos venezolanos, y por condiciones de arraigo son apoyados por nuestras normas.



Usted bien sabe que esto no es un tema solo de Cúcuta, sino de toda una región tan compleja como es la frontera colombo-venezolana…



Así es; nuestra frontera con Venezuela tiene además de Cúcuta, otros 53 municipios en 7 departamentos. La frontera de La Guajira, Norte de Santander o Arauca son muy distintas, ni decir de las particularidades del Guainía o Vichada y sin olvidar la punta de Boyacá con su municipio de Cubará o el departamento del Cesar. Los medios se han concentrado mucho en Cúcuta, donde, obviamente, hay un flujo muy grande de ingresos en los tres puestos fronterizos, pero es importante que pensemos en todos los municipios de frontera y en todo el país, y por eso, la importancia de estas medidas.



¿Esta gestión que la Cancillería viene realizando podría resultar afectada por nuestro tiempo electoral?



Así es. La tentación de hacer propuestas sin ver las consecuencias es muy grande. El Presidente hizo un llamado a enfrentar este tema como Estado y con responsabilidad, lo cual creo que es la manera en la que podemos reaccionar como país.



Pero ¿usted sí cree que hay soluciones perfectas que dejen satisfechos a todos?



No, no las hay, y a veces es muy desgastante que todo parezca malo. Cuestionan porque están invadiéndoles el espacio público, pero si les habilitamos hogares de paso, también es malo pues dicen que fomentamos que se queden. Dicen que es lamentable que no les ayudemos a que puedan conseguir algo de sustento, pero si les damos un Permiso Especial de Permanencia para que trabajen, también aseguran que es malo porque les están quitando el trabajo a los colombianos. A pesar de los cuestionamientos, debemos priorizar medidas responsables con el país, que protejan mucho a las zonas de frontera y que busquen principalmente el mayor interés común posible.



Y en este sentido, ¿cuál ha sido el apoyo de la comunidad internacional?



Desde hace más de un año hemos venido trabajando de manera permanente con las agencias del sistema de Naciones Unidas y aplicando algunas herramientas en procesos de facilitación migratoria, como el apoyo en centros de atención transitorios para migrantes, en transporte y orientación en los sistemas de atención de Colombia.



Se sabe que la Cancillería ha tenido contactos especiales con Brasil y Turquía. ¿Para qué?



Hemos trabajado con los gobiernos de Brasil y Turquía para tener las mejores prácticas en temas tan complejos y hasta ahora poco vividos en nuestro país como este tipo de migración. Con Turquía hemos aprendido cómo atender a los migrantes de la mejor manera; el cómo se realiza la recepción de migrantes hace la diferencia entre tener un caos y tener un desafío que se puede manejar.



¿Los comentarios que el Presidente ha hecho sobre la situación venezolana no podrían calificarse como intervención en los asuntos internos de otras naciones?



No lo veo así, y quiero referirme a un dicho que algunos utilizan: “Cuando Venezuela tiene un resfriado, Colombia estornuda o viceversa”. Creemos que la situación de Venezuela impacta hoy enormemente a Colombia y por eso el bienestar de Venezuela contará con todo nuestro interés, así como la necesidad del restablecimiento de la democracia.

Creemos que la situación de Venezuela impacta hoy enormemente a Colombia y por eso el bienestar de Venezuela contará con todo nuestro interés FACEBOOK

TWITTER

Fueron convocadas para el 22 de abril elecciones presidenciales en ese país. ¿Colombia mantiene su posición de desconocimiento de los resultados?



La posición la fijaremos el próximo martes, en la reunión del Grupo de Lima.



Precisamente, el presidente Maduro anunció que asistirá a la cumbre de Lima. ¿Será posible algún encuentro bilateral?



No creo.



El presidente Maduro ha acusado a Colombia de impedir el ingreso de alimentos y medicamentos a Venezuela...



Nunca ha sido así. Un solo ejemplo lo demuestra: a finales de diciembre supimos que había unos camiones llenos de perniles de cerdo en la frontera, revisamos y no habían realizado ningún trámite para la operación aduanera de comercio exterior. Lo que ocurrió es que tenemos una institucionalidad y funcionarios que cumplen con los procedimientos, y así debe ser. Después de muchas protestas en medios, la exportación se hizo como debía ser.



Y la otra acusación es que el Gobierno de Colombia realiza encuentros con la oposición aquí en Bogotá…



La oposición venezolana tiene vínculos con muchos estamentos en Colombia y vienen a diferentes reuniones desde hace mucho tiempo. La oposición venezolana viene a diferentes actividades a Colombia desde hace muchos años.



Sobre ese tema, ¿no hubo ni hay ningún diálogo con el Gobierno venezolano?



Hemos querido, pero no se ha podido avanzar de forma efectiva. Les hemos enviado el mensaje de que estamos listos para ayudarlos, pero ellos no han aceptado la situación humanitaria que tienen.



¿Es usted partidaria de que se produzca ese diálogo?



Siempre hemos sido partidarios, pero de un diálogo con resultados, con voluntad, con decisión, para que las cosas cambien, pero esto no ha sido lo que se ha dado en los diálogos. Creo que la salida a esta crisis estructural que tienen debe ser de los venezolanos.



¿Qué piensa usted en general de la situación que vive hoy el pueblo venezolano?



Es trágica y lamentable. La pobreza en la que vemos pasar a miles de venezolanos es desoladora; el deterioro de la salud de los venezolanos es impresionante. Y cuando pensamos que es el país con las mayores reservas petroleras del mundo, además con un campo donde se podría producir de todo, es imperdonable.

YAMID AMAT

Especial Para EL TIEMPO