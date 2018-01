Crisis social en Venezuela desata enfrentamiento entre Santos y Maduro

Los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro protagonizaron un nuevo enfrentamiento, que más que una nueva anécdota es una defensa de cada uno de ellos del sistema de salud de su país, muy asociado al modelo económico que impera a lado y lado de la frontera.

A comienzos de esta semana, Maduro había dicho desde Caracas que “miles de pacientes colombianos cruzan la frontera para operarse aquí, atenderse una gripe, atenderse una catarata, buscar las medicinas en Venezuela”, para ponderar su sistema de salud “gratuito”.



Y subrayó el interés de su gobierno en “ayudar a países como Colombia que no tienen salud pública”.



Las afirmaciones de Maduro, no solo no son creíbles, sino que tienen toda una carga ideológica dirigida a defender el sistema de salud venezolano, montado con el apoyo del Gobierno cubano, y que Caracas reclama, desde cuando Hugo Chávez era presidente, como uno de sus grandes avances sociales.



También el gobierno de los Castro, en La Habana, se ufana de su sistema de salud pública, con servicio médico gratis, puerta a puerta, para todo el mundo.



En su sátira, Maduro llegó inclusive a asegurar que en Colombia no hay un sistema público de salud. Dijo que aquí –en Colombia– “la medicina es totalmente privatizada (...); aquí (en Venezuela) no, aquí es para todos, no es para una oligarquía, ni para una élite”, aseguró.



Esas afirmaciones fueron las que llevaron este jueves al presidente Santos a decirle a Maduro que su revolución es un “fracaso”.

Santos aprovechó una presentación suya en la Casa de Nariño, donde anunció inversiones para el sector hospitalario, para recordarle a su vecino de Caracas que en Colombia sí hay un sistema público de salud “con cobertura universal”.



Visiblemente indispuesto por las afirmaciones del mandatario venezolano, Santos le pidió que no sea “cínico”, pues ya se cuentan por miles los venezolanos que llegan a Colombia en busca de alimentos y medicina que el régimen de Caracas no puede garantizar.



“Presidente Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada”, le dijo Santos.



El presidente colombiano recordó, de paso, que Maduro se ha negado de manera sistemática a recibir medicinas y alimentos que le ha ofrecido desde el año pasado.

A juicio de Santos, Maduro ha rechazado la ayuda ofrecida por Colombia porque “no quiere aceptar la grave crisis que tienen entre manos”.



Caracas (con Chávez y Maduro) fue clave para avanzar en el proceso de paz con las Farc, pero una vez firmado el acuerdo, Santos tomó distancia y se declaró en libertad para cuestionar los desatinos del régimen socialista que impera en Venezuela.



Maduro respondió a Santos y dijo que el mandatario colombiano “tiene caotizado el país” y que no ha cumplido con el acuerdo de paz.

Tomó distancia

El presidente colombiano se vio obligado a romper con Maduro por tres razones fundamentales: las reiteradas provocaciones de Caracas, como el paso de uniformados reclamando soberanía en territorio colombiano; los actos violentos contra protestantes en distintas ciudades venezolanas y el endurecimiento de la oposición colombiana contra el Gobierno por no condenar con mayor fuerza esos abusos.



A partir de comienzos del año pasado, el gobierno de Santos pasó, inclusive, a formar parte de varios bloques de países que tanto en la OEA como en Naciones Unidas estuvieron a favor de imponer sanciones a Caracas.



Y también se puso del lado de Washington en el cuestionamiento al régimen de Caracas, aunque, eso sí, se opuso a la posibilidad de una intervención militar como en un momento lo sugirió el presidente Donald Trump.

Se agrava la crisis

El cruce de críticas entre Santos y Maduro por los sistemas públicos de salud coincidió con un agravamiento de la crisis venezolana en materia de medicinas y alimentos.



El nuevo año comenzó con una situación caótica. La Federación Farmacéutica Venezolana aseguró que ese país inició 2018 con un 90 por ciento de escasez en medicamentos para cáncer y otras enfermedades crónicas. El resto de medicamentos, desde un antibiótico hasta un antihistamínico, alcanzan una escasez de entre 80 y 85 por ciento –un nivel que se mantuvo durante todo el 2017–, por lo que prácticamente es imposible completar el tratamiento de alguna enfermedad o de la dolencia más sencilla.



Además de las escasísimas dosis que importa el Gobierno de ese país y distribuye a través del Ministerio de la Salud o del Instituto Venezolano del Seguro Social, cuando aparecen las medicinas están marcadas con un precio prácticamente impagable para el bolsillo venezolano. Por ejemplo, un antibiótico de marca reconocida se consigue a 150.000 bolívares (1 dólar al precio del mercado negro o 15 dólares al cambio oficial más alto, pero inaccesible en el mercado), equivalente a una séptima parte del salario mínimo de los venezolanos.



Las agencias internacionales han reportado un desabastecimiento casi total de alimentos en Venezuela, luego de que “compradores desesperados vaciaron los supermercados después de que el presidente Maduro ordenó a 26 cadenas reducir los precios de sus alimentos”.



Venezuela cerró el 2017 con una inflación acumulada del 2.616 por ciento, según cifras reveladas por la Asamblea Nacional (parlamento), que calculó en 85 por ciento el aumento del costo de vida solo en diciembre pasado.



Algunos organismos internacionales han estimado que la inflación en Venezuela este año puede ser superior al 10.000 por ciento.



POLÍTICA

En Twitter: @PoliticaET