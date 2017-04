Presidente Santos tiene una imagen negativa del 67 por ciento

Este martes fue revelada una nueva encuesta de Pulso País Colombia, la cual muestra que la imagen negativa del presidente Juan Manuel Santos se situó en el 67 %, con lo que redujo en dos puntos la percepción desfavorable que tiene en el país.

El estudio, el cual fue realizado entre el 27 y 31 de marzo, también evidenció un cambio en la imagen favorable del mandatario con un crecimiento del 28 por ciento, frente al 24 % que fue revelado en una antigua medición.



La región centro-oriente es la zona del país en donde Santos tiene una imagen más desfavorable con el 68,7 por ciento, mientras que en la región Caribe es donde tiene una mayor aceptación con el 39 %.



En la pregunta ¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Juan Manuel Santos está manejando el país?, un 71 por ciento no está de acuerdo con su forma de Gobierno, frente a un 24 por ciento que apoya las decisiones del Presidente.



Por otro lado, el 65 por ciento de los encuestados considera que el país no va por buen camino, frente a un 28 por ciento que piensa que las cosas van mejor en Colombia. La región Centro-Sur y Amazonía es la zona del país en donde los ciudadanos perciben que las cosas no están funcionando adecuadamente.



En cuanto al tema de seguridad, el 43 % opina que la situación ha empeorado, frente a un 42 por ciento que considera que sigue igual y un 14 por ciento percibe que este aspecto ha mejorado.



En la económica, un 37 por ciento piensa que el país ha empeorado, frente a un 18 por ciento que opina que el resultado es positivo. Así mismo, el 28 por ciento cree que en este aspecto seguimos igual de bien y un 14 % opina que esta igual de mal.



Además, el 64 por ciento de los encuestados desaprueba la manera en la que Santos maneja el tema del medio ambiente; mientras que en educación, la desfavorabilidad llega al 65 por ciento. En el campo de la salud, el 81 por ciento de los consultados piensan que las cosas no van bien.

Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación: Pulso país Colombia

2. Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO

3. Fechas de recolección: 27 marzo a 31 de marzo de 2017

4. Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO

5. Persona natural o jurídica que la encomendó: La W / EL TIEMPO

6. Fuente de financiación: La W / EL TIEMPO

7. Universo poblacional: Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.

8. Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra: Muestreo Multietapico

10. Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares

11. Técnica utilizada para la selección de la muestra: Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.

12. Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)

13. Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

14. Tamaño de la muestra: 900 Encuestas telefónicas

15. Universo Geográfico: 6 Regiones : Región eje cafetero y Antioquia, Región Llanos, Región Centro - Sur Amazonía, Región Caribe, Región Centro - Oriente y Región Pacífico.

16. Margen de error y confiabilidad: (Precisión) Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,27 % para proporciones con fenómenode ocurrencia superior al 50 % y con un nivel de confianza del 95 %.

17. Temas de estudio: Evaluación de la situación del país, gobierno y presidente. Proceso de paz, Intención de voto a presidencia 2018, Personajes, Hábitos electorales, Sociedad, Alcaldías. Para mayor detalle ver cuestionario aplicado.

18. Personajes por quienes se indagó: Juan Manuel Santos, María Ángela Holguín, Mauricio Cárdenas, Enrique Gil Botero, Luis Carlos Villegas, Aurelio Iragorri , Alejandro Gaviria, Clara López, German Arce, María Claudia Lacouture, Yaneth Giha, Luis Gilberto Murillo, Elsa Noguera, Jorge Eduardo Londoño, Mariana Garcés, Juan Fernando Cristo, David Luna, German Vargas Lleras, Álvaro Uribe Vélez, Humberto de la Calle, Rodrigo Londoño Echeverry, Luciano Marín Arango, Sergio Fajardo, Oscar Iván Zuluaga, Gustavo Petro, Martha Lucia Ramírez, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Alejandro Ordoñez, Claudia López, Iván Duque, Carlos Holmes, Piedad Córdoba, Francisco Santos, Maria del Rosario Guerra, Juan Carlos pinzón, Simón Gaviria, Rodrigo Londoño, Luciano Marín.

19. Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario a continuación.

20. Fecha de entrega del informe: 3 de Abril de 2017



