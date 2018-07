En secreto / ‘El papá de los pollitos’

A pesar del quebranto de salud por una fractura de costilla sufrida al caerse de una potranca, el expresidente Álvaro Uribe celebró sus 66 años en compañía de sus nietos. Aunque había varios actos preparados para homenajear al exmandatario, el accidente obligó a que el onomástico se limitara a esta colorida torta, en la que sus nietos lo bautizaron como ‘el papá de los pollitos’.

Nuevo pasporte

Dentro de un mes saldrá a circulación el nuevo pasaporte colombiano, que está hecho a prueba de toda falsificación. La canciller María Ángela Holguín cree que es imposible adulterarlo. El documento fue producido con todos los estándares internacionales y hay códigos que solo pueden ser leídos por los escáner de seguridad en cada país. Los colombianos pueden seguir usando sin ningún problema los que tienen en este momento.

Los tres oficios que Santos tendrá

El presidente Juan Manuel Santos se va a dedicar a tres cosas cuando deje la Casa de Nariño este 7 de agosto: a cuidar a su nieta (Celeste), a dictar conferencias y a la cátedra universitaria. Santos ya tiene muchas propuestas sobre qué hacer. Una sola fundación internacional sobre medioambiente le propuso que se dedique a dar conferencias al respecto por todo el mundo, con una especie de beca. Varias universidades, entre ellas Harvard y los Andes, le propusieron cátedra. A todas les ha dicho Santos que lo decidirá después del 7 de agosto.

Cuatro candidatos

Hay cuatro mujeres candidatas a ocupar la silla que quedó vacía esta semana en la junta directiva del Banco de la República: Catalina Crane, Carolina Soto, María Angélica Arbeláez y Ana María Ibáñez. Todas son muy allegadas al presidente Juan Manuel Santos, y el mandatario va a tomar la decisión sobre quién la ocupará la semana que viene.

Puja uribista

El nombre del próximo presidente del Congreso, que le correspondería al uribismo gracias a su alta votación de marzo, está generando toda una puja interna. Sigue sonando el de Ernesto Macías, pero con un ramillete de competidoras: María del Rosario Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia. El expresidente Álvaro Uribe, quien sigue convaleciente tras su caída de una potranca esta semana, ha rehusado asumir el cargo desde el comienzo. Pero, probablemente, sea quien decida cuál de sus pupilos se subirá a esa silla desde el 20 de julio.

Avalancha de agradecimientos

Esta semana, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que comenzar a recibir unas visitas poco usuales: las de despedida. Día a día, su agenda se ha estado llenando de citas con líderes gremiales que han pedido entrevistas solo para despedirse. Además de una del cardenal Rubén Salazar, han concurrido directivos del Banco de Colombia y del sector hotelero. También ha aumentado el nivel de la correspondencia al despacho presidencial con el mismo propósito.

Se podría voltear la torta

Esta semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que Antanas Mockus no estaba inhabilitado para ser senador y, por lo tanto, la declaratoria de su elección sería cuestión de días. Sin embargo, algunos magistrados del CNE comenzaron a preguntarse por qué la firma de Mockus, quien era el representante legal de Corpovisionarios, no aparece en los contratos que su corporación hizo con entidades estatales, como lo exigen las normas, sino que figura un delegado suyo.

En caso de que no haya una respuesta satisfactoria, algunos magistrados dicen que las autoridades podrían investigar a estas agencias del Estado por celebración indebida de contratos. Por lo demás, se sabe que ya preparan demandas contra Antanas Mockus ante el Consejo de Estado.

Navarro y Claudia, a consulta

Antonio Navarro y Claudia López, de Alianza Verde, van a disputar la Alcaldía de Bogotá. Navarro es partidario de que en una primera fase, los ‘verdes’ decidan a través de una consulta interna un candidato único por ese partido. Quien salga victorioso en esa contienda probablemente se tendrá que enfrentar a otros candidatos de centroizquierda. Claro que todavía no se sabe qué papel jugarán Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Antanas Mockus, los nuevos grandes electores de la capital, en ese proceso de selección, en el que al parecer van a estar.

Sindicalistas preocupados

Varios sindicatos del sector justicia están muy preocupados por el hecho de que si la consulta anticorrupción prospera, los salarios de magistrados y jueces podrían caer de manera muy significativa. Existe una tesis jurídica en el sentido de que el nivel de los salarios de magistrados y otros altos funcionarios del Estado está atado a los de los congresistas, y que al reducir unos, caen los demás. Por lo menos, unos sindicatos están dudando si van a apoyar la consulta anticorrupción.



