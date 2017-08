Estas son las nuevas reglas para el servicio militar en el país

Mejor remuneración para los reclutas, reducción en el tiempo de prestación del servicio militar y perdón de las multas para los remisos son algunas de las disposiciones del nuevo sistema de reclutamiento militar en el país, sancionado este viernes por el presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo, una de las disposiciones que más llama la atención es la modificación en la forma de liquidar el valor de la libreta militar.



Con esta nueva fórmula, los estratos bajos y altos serán los más beneficiados, pues el valor mínimo por pagar pasa de 485.000 pesos a 147.543 pesos, mientras que para la clase alta se pone un tope en poco más de 29 millones de pesos, lo cual hasta hoy no existía.



A continuación, un abecé de la normativa.



¿El servicio militar sigue siendo obligatorio?



La definición de la situación militar seguirá siendo obligatoria para los hombres.



¿Cuánto tendré que pagar por la libreta militar?



El valor por pagar en cada caso depende de los ingresos mensuales y el patrimonio de los padres o del acudiente de la persona a la que se le expide el documento.



¿Cuánto es el mínimo y el máximo por pagar?



El monto mínimo es de 147.543 pesos (antes estaba en 485.000 pesos) y un máximo de $ 29’508.680. Anteriormente no había tope.



¿Todos deben pagar por la libreta militar?



Los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que pertenezcan al Sisbén, los desplazados, los desmovilizados y las víctimas del conflicto armado no deberán pagar por la “cuota de compensación militar”.



¿Cuánto le pagarán a quien preste servicio militar?



La bonificación mensual que reciben quienes prestan el servicio militar pasa de 80.000 a 221.000 pesos.



¿Qué otros beneficios traerá prestar servicio militar?



Con la normativa, quienes no hayan obtenido un título de bachiller podrán conseguirlo mientras presten su servicio y quienes ya cuenten con esta formación podrán acceder a programas del Sena.



¿Cuánto tiempo durará el servicio militar?



La duración máxima del servicio militar (que hoy está en 24 meses) se reduce a 18 meses. Para los bachilleres sigue en 12 meses.



¿Qué pasa con quienes no han resuelto su situación militar?



Para los cerca de un millón de hombres que actualmente son remisos –no se han presentado a definir su situación militar– habrá un perdón de las multas que tienen por estar en esta condición. Además, podrán obtener la libreta únicamente pagando los costos de elaboración de este documento: 110.000 pesos.



¿Y si caigo en una batida?



La normativa prohíbe a la Fuerza Pública “realizar detenciones u operativos para aprehender” a quienes no hayan definido su situación militar.

Así se determina el costo de la libreta

En la nueva fórmula para liquidar el costo de la libreta militar se tienen en cuenta el patrimonio líquido (bienes menos deudas) y el ingreso mensual de los padres o acudientes del joven al que se le expedirá el documento.



Para ello, la Dirección de Reclutamiento diseñó una tabla en la que se establecen los rangos de costos según la situación económica del núcleo familiar. El monto de la libreta será la suma del porcentaje correspondiente al patrimonio y el de ingresos.



Para hacer el ejercicio, se pone el ejemplo de un joven cuyos padres tienen un patrimonio de 250 millones de pesos (348 salarios mínimos) y un ingreso mensual de 5 millones de pesos (7 salarios mínimos).



Como según la tabla los padres del joven ganan más de cinco salarios mínimos, deberán pagar por este componente el 60 por ciento de sus ingresos. Esto da como resultado 3 millones de pesos.



A este valor se le debe sumar el componente del patrimonio.



Según la tabla, a los padres les corresponde pagar el 0,4 por ciento de su patrimonio (avaluado en $ 250 millones). Esto da como resultado 1 millón de pesos. Al sumar los dos componentes, el costo de la libreta de este joven es de 4 millones de pesos.



POLÍTICA