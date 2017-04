‘En el índice de transparencia nos fue bien’: Liliana Caballero

Liliana Caballero, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, aseguró que los resultados del Índice de Transparencia Nacional muestran una mejoría en el Gobierno y reflejan todo lo que se ha venido haciendo, tanto en normas como en la implementación de estas.





El estudio, divulgado por Transparencia por Colombia, revisó a 75 entidades del orden nacional, de las cuales 14 fueron catalogadas en riesgo alto; y las restantes, en riesgo medio y moderado.

El índice de transparencia valora el secreto y la opacidad, el exceso de discrecionalidad de los gerentes y autoridades públicas y el control que se hace a la gestión administrativa. Esto para determinar el riesgo de corrupción.

¿Cómo considera los resultados del Índice de Transparencia Nacional?



Son resultados de todo el 2015 y de tres meses del 2016, es decir, tenemos un año adicional de trabajo para mostrar. Hay que destacar que se subió en el promedio de visibilidad, que es uno de los temas más importantes y tiene que ver con la información para la ciudadanía. Lo que queremos es que estos asuntos no se queden como una norma expedida, sino que efectivamente haya el impacto que se requiere. Nos fue bien, pero hay que mejorar.



¿Es muy rigurosa la calificación?



Transparencia es dura y la calificación es muy rigurosa. Por ejemplo, nosotros obtuvimos una calificación de 80,4 (sobre 100), y puedo jurar que mi entidad es absolutamente impecable. Claro que nos sentimos contentos, pero hay que seguir trabajando. Ahora nos vamos a sentar con Transparencia, a lo que llamamos el diálogo social, y vamos a revisar las calificaciones de las entidades, ver qué pasó con cada asunto.

Aquí no se mide corrupción…



Así es, y eso debe quedar muy claro. Esta es la medición de lo que hacen las entidades en su gestión administrativa para prevenir la corrupción. Es algo que no solo hay que hacerlo, sino parecerlo, porque a veces un pequeño error administrativo propicia o genera riesgos de corrupción.



¿Siente que el Gobierno está mejorando en este asunto?



Mucho. Vivo muy sorprendida por lo que se está haciendo en términos de eficiencia, de rigurosidad, el nivel de los gerentes y el compromiso.



¿Quedan satisfechos?



Estamos satisfechos, creo que en estos resultados se refleja todo lo que se ha venido haciendo, tanto en normas como en implementación, aunque nos quedan retos.



¿Cuáles retos?



Nos toca trabajar con las entidades que por alguna razón no quedaron tan bien, hay que ver qué pasó con las instituciones que bajaron y tenemos que llegar todos al mejor nivel.



¿Se siente satisfecha con el resultado de su entidad?



Estoy feliz porque estoy en el cuarto lugar. ¿Por qué?, porque somos los que tenemos que promover estas normas.



¿Qué va a pasar con las alcaldías?



Tenemos que apoyarlas, y lo que estamos haciendo con las entidades del orden nacional vamos a replicarlo en el orden territorial. Nos toca, a partir de este año, empezar, obviamente dentro del respeto de la autonomía, pero ellos tienen que cumplir las mismas normas, porque el tema de la transparencia es un asunto estatal.



