Embajador en EE. UU. sale en defensa de agregado militar en Washington

Un artículo publicado por el diario Miami Herald cuestionó la presencia del general del Ejército Jaime Lasprilla como agregado militar en Washington. El diario sugiere que Lasprilla fue reemplazado de su cargo anterior por un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW), de junio de 2015, que menciona a varios generales que estuvieron al mando de brigadas implicadas en ‘falsos positivos’.



Lasprilla estuvo al frente de la Novena Brigada, en el Huila, y a varios de sus hombres se les atribuye el asesinato de 55 personas.

Si bien la Fiscalía ha investigado a miembros de esta brigada, nunca ha presentado cargos contra el general. De hecho, ha certificado que no existe una investigación en curso. Sin embargo, el director para las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco, considera que “el caso del general Lasprilla parece ser un fiel reflejo del flagrante ambiente de impunidad del que se han beneficiado los altos mandos implicados en ‘falsos positivos’ ”.



El embajador en EE. UU., Juan Carlos Pinzón, salió en defensa del oficial y dijo: “Si el general tuviera alguna investigación activa no podría estar acá, jamás lo hubieran aceptado”. Y en carta al Miami Herald, Pinzón insiste en que el general “ha prestado servicio abiertamente en Washington y nunca se ha escondido como sugiere incorrectamente el título del artículo”.



Lasprilla, quien lleva 18 meses como agregado y más de 40 años en el Ejército, insistió en que el Gobierno de EE. UU. certificó su presencia y que son señalamientos injustos de HRW, no solo contra él sino contra las FF. AA. de Colombia. “Muchas veces los ataques de José Miguel Vivanco han sido contra la institución. Quiero recordarle que la Human Rights Watch no es la justicia colombiana”, dijo el general.



