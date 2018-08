Así fue el último día de Santos en la Casa de Nariño

Este lunes, en el que fue su último día como presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos tuvo una maratónica agenda en la que participó en foros, cortó cintas, firmó decretos e hizo las veces de anfitrión en una cena ofrecida a sus, hasta este martes, homólogos, y que llegaron al país para asistir a la entrega de las llaves de la Casa de Nariño.

A las 8:30 de la mañana dio las palabras de apertura del foro Fortalecimiento de los órganos de control, que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Bogotá y en el que además del contralor Edgardo Maya, y el procurador Fernando Carrillo, estuvo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Luis Alberto Moreno.



De hecho, en medio de ese evento le respondió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre las acusaciones que lo relacionaban con el supuesto atentado contra el mandatario del vecino país que él el sábado estaba en cosas más importantes: "bautizando a mi nieta Celeste".

Al Presidente @NicolasMaduro: No se preocupe. El sábado estaba en cosas más importantes, bautizando a mi nieta Celeste. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 6 de agosto de 2018

Dos horas más tarde, y en medio de la celebración de los 480 años de Bogotá, en la plaza del Voto Nacional, el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Enrique Peñalosa dieron apertura al proceso de selección de la empresa que tendrá la responsabilidad de construir la primera línea del metro de la capital del país.



Pero entre una actividad y otra, inauguró en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad ‘C4’, que tuvo una inversión de 41.600 millones de pesos.

Juan Manuel Santos inauguró Centro de Ciberseguridad. Foto: Presidencia

Más tarde firmó, una de las normas más polémicas de sus últimos días en la Presidencia, el decreto de la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta. Incluso, aunque se conoció de la firma del documento, este no se hizo público inmediatamente.



Sobre la norma, de la que se han quejado fundamentalmente empresarios de la región, el Presidente dijo: “no es una imposición de culto, ni credo, ni religión. No vulnera ni desconoce la propiedad privada. Tampoco vulnera los derechos adquiridos, los derechos de terceros, los derechos de las comunidades étnicas. No reglamente, no modifica la consulta previa en la Sierra Nevada, no convierte a las comunidades indígenas en autoridades ambientales”.



Terminó la tarde con su última alocución presidencial. Habló de los retos que enfrentó, dio agradecimientos, defendió su gestión -especialmente para sacar adelante el proceso de paz-, le deseó éxitos a su sucesor, Iván Duque, y anunció su retiro de la política.

Me retiro de la política, pero seguiré trabajando desde otros ámbitos por las víctimas y por la paz. Me voy sin enemistades, porque para pelear se necesitan dos. Y yo, gracias a Dios, no llevo odio ni resentimiento en mi corazón. #GraciasColombianos — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 7 de agosto de 2018

Reiteró que no se involucrará en los asuntos de Duque.

A mi sucesor, el presidente @IvanDuque, le deseo lo mejor: todos los éxitos posibles, por el bien de nuestra patria. Cumpliré, si me lo permiten, mi promesa de no molestarlo. Cada presidente manda en su tiempo. Y el mío termina mañana #GraciasColombianos — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 7 de agosto de 2018

El día terminó con una cena que ofrecieron Santos y su esposa Clemencia Rodríguez a los jefes de Estado y delegaciones internacionales que llegaron durante el día para participar en la posesión del presidente electo.