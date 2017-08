El pueblo que fue arrasado con buldócer por las Auc volverá a nacer

Salaminita, en Magdalena, es un corregimiento que, aunque no tiene habitantes, permanece en la memoria de los que allí nacieron.



El lugar está desierto desde el 7 de junio de 1999. Ese día, los habitantes fueron convocados frente a la tienda del pueblo. Un grupo de paramilitares del Bloque Norte de las Auc obligó a todos los pobladores a abandonar el corregimiento y a presenciar el asesinato de tres personas, acusadas de ser aliadas de la guerrilla.

La mayoría de las 165 familias que habitaban el pueblo se fueron para Fundación, Magdalena, porque de Pivijay, municipio al que pertenece el corregimiento, venían los paramilitares.



Siguiendo con su objetivo de evitar que guerrilleros “se escondieran” en la zona, los miembros de las Auc aparecieron días después con un buldócer y destruyeron lo poco que quedaba del caserío.



Martina García es la sobreviviente más anciana de Salaminita. Tiene 82 años y recuerda haber llegado ahí a los cinco. El centro poblado se fue formando con las fincas y las casas que se asentaron en la zona a mediados del siglo XX. Pero fue en 1986 cuando, mediante un decreto, Salaminita fue elevado a la categoría de corregimiento.



Ella es una de las 36 personas que en nombre de sus familias volvieron a recuperar el título de su predio, 17 años después del desplazamiento masivo. Esto, tras una sentencia del Tribunal Superior de Antioquia que, además de la formalización de los predios, ordenó a la Nación, a la Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía de Pivijay reconstruir el pueblo, con medidas de reparación para los habitantes.

“Cuando me reconstruyan la casa me quedaré en Salaminita, porque de ahí me hicieron salir. Yo seré la primera que voy a entrar porque ahí me crié y tuve 11 hijos”, dijo Martina.



Hace más de cinco años, las víctimas se agruparon y le pidieron a la Unidad de Restitución de Tierras que les prestara atención. La entidad recolectó pruebas para documentar a este grupo como desplazados.



Las víctimas le dieron el poder a la Comisión Colombiana de Juristas para que llevara a su caso ante un juez, logrando la atención y el apoyo de la Embajada de Suecia en Colombia.



“Lo que uno ve en los campesinos es como volver a nacer. Sus predios fueron destrozados y estuvieron por fuera de ellos por muchos años. Ahora recuperan lo que perdieron por culpa de la guerra”, explicó Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras.



De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, todavía hay dos procesos pendientes; el de otras 12 familias del centro del poblado, cuyas solicitudes llegaron más tarde, y el de los predios que pertenecen a la zona rural del corregimiento.



“Cómo es posible que un pueblo desaparezca, que no exista más. Eso no puede volver a pasar”, dijo Marie Andersson de Frutos, la embajadora sueca.



Lo que era una arenosa calle del pueblo, ahora es una carretera de asfalto. El día que iban en buses a recibir los primeros títulos de predios que se entregarían en Pivijay, más de 100 personas se detuvieron con camisetas verdes como símbolo de esperanza, en el kilómetro 19 –donde, a pesar de todo, en el mapa aún se señala que ahí queda Salaminita– y enterraron banderas blancas en donde quedaban cada una de las casas.



Marcaron territorio en lo que les pertenece y colgaron un aviso sobre la carretera con el mensaje: ‘Aquí renace Salaminita’.



JOSÉ CAPARROSO

Redacción política