'Colombia necesita la participación de todos para abrirse al futuro'

07 de septiembre 2017 , 10:25 a.m.

El papa Francisco puso esta mañana en el centro de su atención los esfuerzos de Colombia por lograr la paz y destacó de manera relevante "que en el último año (Colombia) ciertamente se ha avanzado de modo particular".



Sin lugar a dudas el pontífice se refería al acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y la guerrilla, que para la mayoría de los colombianos es el hecho político más importante de las últimas décadas.

Sin embargo, dijo que "la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos".



El Papa, de esta manera, parece tomar la línea del centro en esta discusión al plantear la necesidad de que en la consolidación de la paz estén "todos".



Por eso pidió no decaer "en el esfuerzo de construir la unidad de la nación, a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica".

Se trata del llamado más importante que el Papa ha hecho a los colombianos durante su visita a este país, que ya completa 18 horas, esta mañana en la Casa de Nariño, frente al presidente Juan Manuel Santos y a los más destacados líderes del país.



Francisco pidió que "este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo".



El mensaje del pontífice, que no aludió a nadie en particular, parece estar dirigido a todos los sectores que conciben la búsqueda de la paz de distintas maneras o por diferentes medios.



Por su parte, en su discurso, el presidente Santos no escatimó esfuerzos en agradecerle a Francisco su venida al país y sus apoyo a la hora de buscar la paz.



"Gracias, su santidad, por venir hasta Colombia, a esta tierra fértil y hermosa, a acompañarnos, a estimularnos, a dar con nosotros el primer paso a la reconciliación", expresó Santos.



El mandatario llamó durante su mensaje a buscar la unidad y a vencer los odios, en momentos en que el país buscar vencer la polarización y consolidar el proceso de posocnflicto.



"De nada vale silenciar los fusiles, si seguimos armados en nuestros corazones. De nada vale acabar una guerra, si aún nos vemos los unos a los otros como enemigos", manifestó el mandatario colombiano, en referencia al acuerdo de paz logrado con las Farc.



"Bienvenido, caminante de la paz y del amor", culminó Santos.

El acto en la Plaza de Armas



El acto se caracterizó por la sobriedad. Al filo de las nueve de la mañana, el presidente Santos y su esposa, María Clemencia Rodríguez, salieron a la puerta del patio de armas, de la Casa de Nariño, que da a la carrera séptima para recibir al Papa.



En medio de su desfile, la pareja presidencial recibió aplausos de los asistentes.



Apenas el Pontífice descendió del vehículo que lo transportó, varias personas que estaban en tribunas aledañas lo saludaron con aplausos y agitando banderas blancas y del Vaticano.



Francisco saludó primero a Santos y después a la Primera Dama, antes de comenzar a transitar un tapete rojo que hasta último momento fue barrido por varios operarios.



La primera parada fue frente a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la cual interpretó, junto al cantante Fonseca, el himno nacional y dos canciones.



Luego el Papa, Santos y la Primera Dama avanzaron hacia los dos atriles dispuestos para los discursos de los dos jefes de Estado.



Antes de llegar allí, el Pontífice fue abordado por varias personas, algunas en condición de discapacidad, y decenas de niños a los que Su Santidad abrazó y acogió.



Tras las palabras de Santos y de Francisco, los dos se retiraron al interior de la Casa de Nariño, donde sostuvieron una reunión privada previa al encuentro papal con jóvenes, en la plaza de Bolívar.



Entre quienes se vieron en el acto de la Casa de Nariño estuvieron los senadores Iván Cepeda, Guillermo García Ralpe y Mauricio Aguilar, y la representante a la Cámara Ana Cristina Paz.



