'Justicia para la paz garantiza la verdad y la no repetición’: Cristo

Durante la sesión número 161 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que fue invitada Colombia para analizar los avances del proceso de paz, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo una férrea defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobada la semana pasada en el Congreso y a la que sólo le resta la conciliación.

En su intervención, Cristo aseguró que gracias al proceso de paz con las Farc, los territorios históricamente golpeados por el conflicto “hoy viven distinto”.



“Cuando usted compara las cifras ve que hay una disminución del 13 por ciento en los homicidios en el país, entre 2016 y 2017. La tasa es de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja en los últimos 40 años”, explicó el Ministro.



La mayor parte de la sesión, que se llevó a cabo en Washington (Estados Unidos), giró alrededor de dos temas: la Jurisdicción Especial para la Paz y al ataque contra los líderes sociales en el país.

Con la JEP hablamos de un sistema integral de verdad, justicia y no repetición FACEBOOK

TWITTER



Sobre la JEP, Cristo manifestó que este sistema no solo garantiza la no impunidad sino que ayudará a esclarecer la verdad de lo sucedido y contribuirá a dar con el paradero de los desaparecidos.



“Cuando se discute lo que se conoce como la JEP olvidamos que estamos hablando de un sistema integral de verdad, justicia y no repetición en nuestro país”, expresó.



Ataques a líderes sociales

Frente a las agresiones a los defensores de derechos humanos las se presentaron dos visiones contrapuestas.



Mientras el Gobierno, en cabeza de la vicefiscal María Paulina Riveros, reconoce la muerte de 60 líderes, cifras que están en línea con el reciente informe de Naciones Unidas, las organizaciones sociales que, también hicieron presencia en la audiencia, hablan de 120 líderes sociales asesinados en los últimos 14 meses.



El reciente informe de la ONU sobre este tema da cuenta de 389 ataques a defensores de derechos humanos, de los cuales 59 fueron homicidios y 210 amenazas.



Los departamentos con mayor número de asesinatos son: Cauca (14), Antioquia (7), Norte de Santander (6) y Córdoba (4).



El informe indica igualmente que el 73 por ciento de los asesinatos de defensores de derechos humanos en el 2016 ocurrieron en zonas rurales, muchas de las cuales fueron abandonadas por esa guerrilla.