¿Qué implicaciones tiene que Colombia reconozca el Estado palestino?

Este miércoles, se hizo oficial que Colombia reconoció a Palestina como un Estado. Según documentos oficiales, la declaración se hizo en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.



La embajada palestina en el país celebró la decisión y dijo que esta "aportará significativamente para generar las condiciones necesarias en la búsqueda de la paz en el Medio Oriente".

Pero ¿cuáles serán las implicaciones que tendrá para Colombia este reconocimiento?



Para Felipe Medina, docente de la Universidad Externado y magister en Estudios de Oriente Medio, de El Colegio de México, hay que celebrar el gesto de Colombia con Palestina.



“Es algo muy positivo. El país estaba en deuda y ahora, de la región, solo faltan Panamá y México por reconocer a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano”, dijo Medina.

¿Qué significa que Colombia reconozca a Palestina como un Estado?

Eso sí, aclaró que, para él, la situación palestina “es gravísima y caótica”, y Colombia debe dar un paso más para intentar aportar en la mediación de los problemas.



Medina agregó que la próxima movida sería empezar con los trámites para abrir una embajada colombiana en Jerusalén o Ramala (ciudades más importantes de Palestina).



“Pero esa decisión dependerá del presidente Duque, quien en campaña comentó que le gustaba la idea de trasladar la embajada colombiana en Israel a la ciudad de Jerusalén”, señaló.



Martha Ardila, politóloga y PhD en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, afirmó que la decisión traería una buena imagen para Colombia.



“El reconocimiento servirá para mostrar una política más democrática, de reconciliación y de apertura internacional”, resaltó.



David Murillo, experto en asuntos internacionales y miembro del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, manifestó que la determinación pone a Colombia en la normalidad de las cosas.



“Dejamos de ser los raros y con esto se puede aportar más a la resolución de los conflictos palestinos”, comentó.

En la región solo quedan México y Panamá por reconocer a Palestina como Estado. Foto: EFE

¿Qué pasará con Israel?

Históricamente, Colombia siempre fue muy cercano a Israel, estado que está en guerra con Palestina hace muchos años. Para los expertos, esa relación se vería afectada.



Rafael Piñeros, coordinador del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales, de la Universidad Externado, cree que hay 4 aspectos que se verían resentidos.

“No creo que se llegue al punto de romper relaciones, pero se verían afectados lazos comerciales, científicos, tecnológicos y de seguridad entre Colombia e Israel”, aseguró.



Felipe Medina, por su parte, opinó que el reconocimiento no gustará mucho a Israel, mientras que Martha Medina no cree que el Gobierno Duque vaya a echar para atrás la decisión del Gobierno Santos.



“Legalmente es posible, pero políticamente no creo que se haga. No le convendría a la administración Duque”, añadió Medina.



En contraparte, David Castrillón sí cree que Israel podría hacer ‘lobby’ para que el Gobierno Duque le de otra interpretación a ese reconocimiento, aunque “eso no sucedería pronto, porque hay puntos más primordiales en la agenda del nuevo presidente”.



