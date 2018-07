Jorge Mario Eastman será el Secretario General de la Presidencia

Iván Duque confirmó este miércoles el nombramiento de Jorge Mario Eastman como Secretario General de la Presidencia.



El presidente electo también informó, en su cuenta de Twitter, que la Secretaria Privada de la Presidencia será María Paula Correa.

Por otro lado, el excongresista por el Centro Democrático Jaime Amín será el Consejero para Asuntos Políticos de Duque y Karen Abudinen, exdirectora del ICBF, será Consejera para las Regiones.



El nombre de Jorge Mario Eastman estuvo presente durante el pasado proceso electoral porque fue la fórmula vicepresidencial de Juan Carlos Pinzón.



Eastman, quien se desempeñó como vicemistro de Defensa entre los años 2009 y 2010, es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un máster del School of International and Public Affairs de Columbia University. Además, cuenta con estudios de posgrado en Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra de Colombia y en Negociaciones en la Universidad de Harvard.



Se desempeñó también como viceministro de Interior y Alto Comisionado Adjunto para la Paz, cargo en el que dirigió las negociaciones del gobierno Pastrana con el Eln.



El exsenador Jaime Amín es un reconocido político de la Costa Atlántica. Nacido en Magangué, el abogado especialista en alta dirección del Estado y en derecho procesal civil, inició su carrera en el Congreso como representante a la Cámara entre el 2002 y el 2006. En el 2014 volvió como senador ocupando el puesto número 14 de la lista del Centro Democrático.



En el 2011 se quemó cuando inscribió su nombre como candidato a la Gobernación del Atlántico.



Por otro lado, Karen Abudinen ha hecho parte en dos oportunidades de las administraciones distritales de Barranquilla, su ciudad natal.



Abudinen ocupó, entre otros, cargos como auxiliar judicial en la Corte Constitucional, consultora en finanzas en el Banco Interamericano de Desarrollo, consultora en desarrollo del sector público en el Banco Mundial, directora ejecutiva de la Fundación NU3 que promueve la nutrición de niños en el Caribe, secretaria de Gestión Social de la alcaldía de Barranquilla en la administración de Elsa Noguera y secretaria de Educación de Alejandro Char.



Varios de estos nombramientos ya se presumían o se conocían, pero no fue sino hasta este miércoles que el presidente Duque los confirmó a través de su cuenta de Twitter.



El equipo de altos funcionarios del gobierno entrante está casi completo. Ya está conformado el Gabinete de Ministros, con una configuración paritaria entre hombres y mujeres, así como varios de los nombramientos a cargo de departamentos administrativos que son de competencia directa del Ejecutivo.



ELTIEMPO.COM