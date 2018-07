Duque: ‘Uribe y yo somos claramente dos personas distintas’

En medio de la gira que desarrolló el presidente electo, Iván Duque, por España, en donde se reunió con el rey Felipe VI; el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez; y varios empresarios, el diario El País de España le realizó una entrevista en la que habló sobre lo que espera hacer en su gobierno y su relación con el expresidente Álvaro Uribe.

Al ser cuestionado sobre sus coincidencias y discrepancias con el exmandatario y jefe de su partido Centro Democrático aseguró que tienen “diferencias de estilo, de comunicación, diferencias políticas, diferencias de aproximar ciertas discusiones” y agregó que “claramente” son “dos personas distintas”.



Así mismo, indicó que se respetan mutuamente y que entienden “cuál es el rol de cada uno”. “Yo seré el presidente de los colombianos y él será un senador muy importante en el Senado de Colombia”, precisó.



Duque se refirió también a los acuerdos de paz firmados con las Farc e indicó que “no se trata de hacerlos trizas” sino de “corregir aquellas cosas que están saliendo mal”.

En este aspecto aseguró que su intención de frenar “la expansión vertiginosa de los cultivos ilícitos”, y “que se pueda garantizar que el partido Farc mantenga su representación en el Congreso, pero que si alguno de sus miembros es condenado por crímenes de lesa humanidad debe salir del Congreso y ser reemplazado por otro”.

El mandatario electo también indicó que la sustitución de cultivos de coca en el país no debe ser voluntaria: “Creo que el principio tiene que ser la obligatoriedad. Es decir, la sustitución es obligatoria, pero si dentro del mandato de obligatoriedad alguien dice lo quiero hacer voluntariamente, pues entonces se trabaja con las comunidades”.



Durante la entrevista, Duque aseguró además que cuando gobierne no pensará en adversarios sino “en el bienestar de todos los colombianos”. “Quiero plantear a Colombia una agenda de futuro que nos una, donde todos quepamos, donde la seguridad y la justicia nos permitan el libre ejercicio de las libertades, donde el emprendimiento permita que haya desarrollo empresarial en el país”, aseveró.



Al ser consultado sobre la crisis social, política y económica que se registra en Venezuela, el mandatario colombiano dijo que se “necesita una acción multilateral”. Insistió que Colombia tiene que retirarse de la Unasur y “apoyar las denuncias del secretario general de la OEA, Luis, Almagro, ante la Corte Penal Internacional”.



Y agregó que espera “desarrollar un fondo de asistencia humanitaria en la frontera y permitir que la asistencia también se traduzca en oportunidades con una regularización migratoria”.



Duque también se refirió al proceso de paz que se adelanta con el Eln y detalló que si la guerrilla “tiene una voluntad de paz, de desmovilización, desarme y reinserción”, él estará ahí, pero tienen que “suspender todas las actividades criminales”. “Puede haber una reducción sustancial de penas pensando en la transicionalidad, pero no en la ausencia de penas. Si hay voluntad en eso estoy listo”.



Por último, el presidente electo se refirió al aumento de crímenes contra líderes sociales en el país y aseguró que “hay que darles protección”.



“Yo no quiero un país donde la población esté amedrentada por la forma en la que piensa o cómo se comporta o cómo maneja su intimidad. Yo quiero estar desde el primer día garantizando que las autoridades van a estar protegiendo, investigando con velocidad y sancionando a los autores. Asumo ese reto porque yo no quiero ver un solo líder social en Colombia asesinado. No podemos dejar que los violentos acallen nuestras expresiones sociales”, puntualizó.

ELTIEMPO.COM