Iván Duque les dará la cara a temas críticos en sus primeros actos

Los primeros actos de Iván Duque como presidente serán dar la cara a algunos de los problemas más críticos del país.



Comenzará temprano el 8 de agosto en la isla de San Andrés. Esta visita está llena de simbolismos, pues la Corte Internacional de La Haya está a meses de producir nuevos fallos que podrían afectar la soberanía colombiana.

Al día siguiente, el jueves, Duque irá con el alto mando militar y buena parte de su gabinete a Tibú, Norte de Santander. En esa zona del Catatumbo pululan grandes plantaciones de droga y concurren diversos actores armados ilegales, además de recibir hace meses una gran cantidad de venezolanos que huyen de la miseria de su país.



El viernes, el Presidente irá a Tumaco, Nariño, la otra zona del país con mayor índice cultivos ilícitos, y donde los actores armados ilegales que viven de las drogas le han planteado al Estado el mayor reto de los últimos años. Algunos creen que es un verdadero “polvorín”.

San Andrés

Duque inició allí su campaña tras ser ungido candidato y prometió que ese sería el primer lugar que visitaría en caso de ser elegido. Su visita tiene un significado de soberanía.



Colombia enfrenta dos pleitos con Nicaragua, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya: uno por el supuesto incumplimiento del fallo de 2012 de ese mismo tribunal mediante el cual se le concedieron derechos al país centroamericano sobre aguas colombianas, los cuales modificarían los límites marítimos entre ambos países. Y el segundo, mediante el cual Nicaragua alega que su plataforma continental debe ampliarse, en cuyo caso llegaría hasta aguas que hoy son de soberanía colombiana.



Este año, Colombia debe presentar sus últimos alegatos (contramemorias) ante ese tribunal, luego de lo cual se producirá el fallo.



El Presidente ya tiene una posición clara al respecto: respaldar la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de no reconocer el fallo de 2012, entre otras razones porque la Corte “aplicó a Colombia un tratado del que Colombia no es parte que es la Convemar”.



Desde San Andrés, como candidato, Duque ratificó la tesis de que “los límites solo se pueden modificar a través de tratados, y los tratados deben ser refrendados en el Congreso”.



Incluso fue más allá al decir que “ayudaría mucho para nuestro país, como política de Estado, hacer una consulta donde el pueblo colombiano, vestido en una sola bandera, diga y deje claro que nuestro archipiélago es indivisible”.



Calificó de “consecuente” la decisión de Santos de no aceptar el fallo de La Haya de 2012 y de que “solamente se podrá resolver cualquier diferendo con Nicaragua a través de una aproximación bilateral”. Y sentenció: “Yo me mantendré en eso”.

Polvorines

Sus visitas a Tibú y Tumaco tienen el sentido de darle la cara a uno de los problemas más graves que el país tiene hoy: la droga y sus vínculos con actores armados ilegales.



Tibú, en el Catatumbo, tiene especial relevancia. No solo son los actores armados colombianos los que infestan el área de violencia, sino la influencia del vecino gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela.



“Espero estar allá con todo el mando militar –dijo como candidato– para mirar la situación de la región, cómo vamos a detener esa injerencia del ‘cartel de los soles’ (de Venezuela) en esa región y mirar adicionalmente cómo vamos a mejorar las condiciones viales”.



La zona de Tumaco, la más densa en cultivos ilícitos, con gran presencia de actores armados y del llamado cartel de Sinaloa (de México), es otra prioridad de atención para el nuevo gobierno.



Se espera que esta misma semana, Duque haga anuncios sobre estos temas.



