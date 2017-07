'De nosotros depende aprovechar el fin del conflicto con las Farc'

Con un dejo de ironía, y como una manera de dirigirse a sus más radicales opositores, sobre todo del proceso de paz con las Farc, el presidente Juan Manuel Santos dijo que los que quieran, pueden olvidarse de él, si así se sienten bien.



“Se los digo de verdad y con toda franqueza: ¡olvídense de mí!”, exclamó Santos, al instalar la última legislatura ordinaria de este Congreso.“Olviden –si eso los hace sentir mejor a algunos– que estos avances se lograron en estos años de gobierno”, agregó el mandatario.

En la instalación de su última Legistatura y penúltima intervención ante el Congreso pleno –Santos volverá por última vez el próximo año- el Presidente se concentró en subrayar los alcances del proceso de paz con la guerrilla.



En esa misma línea, de responder a sus contradictores sin mencionarlos, Santos dijo que la suerte del proceso de paz ya no es solo patrimonio de Colombia, ni de su Gobierno, sino también de la comunidad internacional.



“No es mi nombre ni el compromiso de mi gobierno. Lo que está de por medio es la responsabilidad internacional del Estado”, les dijo el Presidente a los legisladores.



El uribismo, que aspira a recuperar el poder en 2018 y mantiene su radical oposición a los acuerdos con las Farc, ha amenazado, algunos con “volver trizas” y otros con “modificar” lo pactado.

En su intervención, Santos arrancó varios aplausos de los legisladores, los mismos que han aprobado la implementación jurídica del acuerdo.



El mandatario aseguró que la paz de Colombia “nos pertenece a todos” y que por eso hay “protegerá y defenderla”.



Es por eso que instó a los congresistas a que tramiten las normas para implementar el acuerdo de paz alcanzado con las Farc en La Habana.



Entre los proyectos y reformas que deben ser presentados durante este periodo están el de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, la reforma a las regalías, a la política y electoral y las que conduzcan al desarrollo rural integral.



Añadió que pueden “sentirse orgullosos” por haber dado vía libre a “leyes para poner fin a un pasado de violencia, y ahora dicta las leyes para comenzar a cimentar un futuro de armonía, civilidad y convivencia”.



“Por eso hoy, con la voz de 49 millones de colombianos, les digo: ¡Gracias, Congreso de la Paz!”, les dijo Santos.



Pero insistió en que la transformación del país no es un logro solamente del Gobierno “sino de todos los colombianos”. “¡Yo entrego gustoso hasta el último punto de la popularidad que me queda, a cambio de una sola de esas vidas salvadas!”, manifestó Santos.



Reiteró que por lograr que las Farc entregarán sus fusiles “valido la pena para mí ser presidente de la República”.



El Jefe de Estado hizo además un llamado a la reconciliación en víspera de la llegada del Papa a Colombia.



"El fin del conflicto con las Farc–algo que no soñábamos hace tan solo siete años–, la estabilidad de nuestra economía, los avances en el cierre de las brechas sociales, nos muestran que estamos ante una oportunidad de oro. De nosotros depende comenzar a aprovecharla", dijo el mandatario.



Y agregó: “yo los invito hoy –con mi mano abierta, con mi corazón abierto, sin rencores ni recriminaciones de ninguna clase– a que dejemos a un lado, a que superemos, la polarización”, dijo.



Santos también habló de los logros en educación, la reforma de regalías, y la disminución de la criminalidad, entre otras.



