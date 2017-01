'Ni mis hijos ni hermanos han tenido cuestionamientos': Santos

El presidente Juan Manuel Santos llamó este lunes al país a emprender en el inicio de este 2017 una batalla contra la corrupción: "Como en todo comienzo de año, debemos proponernos algo importante, y qué mayor propósito en este preciso momento, para el Gobierno, para el Estado y para nuestra socieda, que la lucha contra la corrupción”.

Santos hizo la invitación durante el acto de posesión del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.

En el discurso, el Jefe del Estado dijo: “Como el ejemplo debe comenzar por casa, recuerdo bien que en la primera reunión de mi primer gabinete les advertí a los ministros que quedaba rotundamente prohibido que cualquier pariente del Presidente hiciera algún tipo de negocio con el Estado, y que recomendaba que en igual sentido procedieran todos los miembros del alto gobierno”.

“Seis años y medio más tarde puedo decir, sin temor a equivocarme, que ningún familiar mío ha hecho un solo negocio con el Gobierno o ha sugerido o estado envuelto en algún tipo de tráfico de influencias”, aseguró Santos.

El jefe del Estado señaló: “Ninguno de mis hijos o hermanos, ni mi señora ni mis cuñados, ninguno ha tenido el más mínimo cuestionamiento”.

Sin mencionarlo, en algunos círculos políticos esta afirmación fue interpretada como una alusión a su antecesor Álvaro Uribe, quien tiene en este momento en la cárcel a su hermano Santiago –investigado por vínculos con paramilitares– y quien ha debido salir en defensa de sus hijos por el caso de Odebrecht.

(Además: Santos y Uribe otra vez de pelea, en esta ocasión por sus hijos)

De hecho, la semana pasada, ambos líderes políticos tuvieron un contrapunteo por sus hijos.

La controversia entre los dos se inició por una entrevista radial de Santos en la que se rehusó hablar sobre los encuentros de los hijos de Uribe con directivos de Odebrecht en Panamá, pero sí dijo que sobre el tema es mejor que le pregunten al exmandatario. “Que se reúnan los presidentes es normal, pero que se reúnan los hijos del presidente (Uribe) no es tan normal”, dijo Santos.

(Lea aquí otras noticias sobre el escándalo de sobornos de Odebrecht)

Fue esta la frase que desató la ira de Uribe contra Santos y que lo llevó a tratar de poner sombras sobre la vida de los hijos del actual jefe de Estado. En referencia a Martín Santos, el hijo mayor del presidente, Uribe lo señaló de haber “celebrado” la adjudicación del tercer canal con el periodista Daniel Coronell, en Miami, y de haber ido al Mundial de Fútbol pagados por un contratista del Gobierno.

La disputa tuvo un leve receso este fin de semana, pero todo indica que volverá a crecer este lunes. De hecho, Santos dijo: “¡Y qué bueno poder decir también que hasta ahora, y espero que así sea hasta el final de mi segundo mandato, ninguno de mis altos funcionarios ha sido condenado o seriamente acusado de algún acto de corrupción!”.

“No tengo, y espero no tener jamás, a ninguno de mis más cercanos colaboradores en la cárcel por corruptos”.

La declaración de Santos se da precisamente horas después de que la Justicia enviara a la cárcel al exviceministro de Transporte de la era Uribe, Gabriel García Morales, quien a propósito aceptó los cargos imputados en su contra por hechos de corrupción durante la entrega de millonarios contratos de obra en el país a la firma brasileña Odebrecht.

Caso 'hacker'

Respecto al caso del 'hacker' y Óscar Iván Zuluaga, Santos manifestó: "Es hora, señor Fiscal, de aclarar de una vez por todas el sartal de acusaciones, mentiras y especulaciones que se han difundido últimamente, en una aplicación del viejo refrán: 'los pájaros disparándoles, en este caso con mentiras, a las escopetas, algo que se ha vuelto constante en el proceder de la oposición".

La afirmación de Santos es una respuesta al excandidato del Centro Democrático, quien dijo la semana anterior que su campaña fue víctima de una "infiltración criminal" y que él era inocente del escándalo que sacudió la campaña electoral del 2014.

Santos profundizó este lunes en el tema:

"Ya hay seis personas condenadas por la justicia y en la cárcel, y a Óscar Iván Zuluaga se le archivó el proceso porque no era el representante legal de su campaña y porque no denunciar el delito de espionaje no se considera delito en Colombia. Pero la misma Fiscalía, con el apoyo del FBI, certificó la autencidad del video que reveló el escándalo, y es obvio que hay responsables que deben ser determinados y sancionados", señaló el mandatario.

"Ahora han echado a rodar la especie de que hubo algún tipo de infiltración ilegal en la campaña del candidato Zuluaga. Esto debe probarse o desmentirse porque, si todo fue una burda estrategia distractora, como también se ha vuelto costumbre, quienes la pusieron en marcha deben igualmente responder por obstruir la justicia", explicó Santos.

Otros casos

En el acto de posesión de Carrillo, el presidente Santos no solo abordó los temas de corrupción relacionados con la firma brasileña, sino que hizo un recuento de sus batallas en otras entidades del Estado que él mismo ha ordenado liquidar. De hecho, dijo que además del Inco, “ algo similar hicimos con el DAS”.

“Desde cuando yo era ministro de Defensa, sugerí que se liquidara por corrupto e irrecuperable, sugerencia que me costó en ese momento un jalón público de orejas”, recordó Santos.

También, agregó: “Muchas otras entidades que encontramos totalmente infectadas de corrupción, como Ingeominas, el Instituto de Seguros Sociales, el Incoder o Caprecom, también fueron liquidadas; a otras les hicimos limpieza y cirugía”

“En este gobierno, por primera vez todos, absolutamente todos los jefes de control interno de todas las entidades se escogen por la más rigurosa meritocracia”.

Por eso, Santos invitó a no cesar en esta guerra sin cuartel contra la corrupción: “La corrupción es un robo al pueblo colombiano y el peor veneno para la confianza. Sin confianza tampoco puede haber verdadera paz. Por eso a la corrupción hay que combatirla, destruirla, doblegarla”.

“¡Esa es la consigna, esa es la prioridad, esa es nuestra meta!”.

“Doctor Carrillo, muchas felicitaciones y muchos éxitos en su gestión. La Procuraduría queda, sin duda, en buenas manos”.

“Lo convoco desde ya, junto con los demás miembros de la Comisión Nacional de Moralización, a su primera reunión del año, el próximo lunes, es decir, en una semana”.

“Y lo invito, con toda decisión, a lo que invito hoy a todos los funcionarios y a todos los colombianos:

¡Hagamos de este 2017 un año de guerra frontal contra la corrupción!”, señaló.

