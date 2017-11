Directora saliente del Sena dice que Alfonso Prada debería renunciar

La directora saliente del Sena, María Andrea Nieto, quien fue declarada insubsistente por el Gobierno el miércoles, dijo en la mañana de este jueves en La W Radio que Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia, debería renunciar a su cargo.

La funcionaria estuvo en el puesto apenas seis meses. Como director encargado quedó José Antonio Lizarazo, director regional del Sena de Norte de Santander. La decisión de declararla insubsistente se da en medio de la polémica que generó una denuncia de Nieto contra Prada, quien fue director del Sena entre 2014 y 2017.



Nieto afirmó en distintos medios de comunicación que Prada había puesto cuotas en el Sena y que estos funcionarios le rendían cuentas a él en lugar de a la ahora exdirectora. De hecho, mencionó que algunos de ellos llevaban “ejerciendo presión para hacerla renunciar”.



"Yo encontré un gran desorden administrativo, una falta de gerencia evidente y sobre todo un afán por hacer una cantidad de obras (...) Están detallados uno a uno los contratos, toda las pruebas están puestas en la Procuraduría, fueron 1.300 folios", dijo en la W Radio. "(Aquí) yo soy un eslabón perdidito y saldrán ahora con más desinformaciones y a decir que yo soy la loquita, la señora inestable", añadió.



Al referirse a la labor de Prada indicó que "si él tiene dignidad, si le importa el Gobierno, si le importa la paz" debe dejar su cargo como Secretario General de la Presidencia.

"Alfonso Prada tiene unas ambiciones muy importantes (...) tomó muchas decisiones que son evidentes. Creo que está todo ahí demostrado, uno a uno los pasos, la forma cómo actúan, el grupo de toda esa cantidad de asesores menores de 30 años que son los que dicen que se hace y que no se hace, que abusan muchas veces de lo que pasa en una entidad", agregó Nieto.



Por último, Nieto afirmó que le había comentado al presidente Santos lo que estaba sucediendo. "Yo le pedí que me apoyara. Lo llamé al domingo a las 6 a.m. para decirle que esto era realmente insostenible", añadió.



"Tengo una gran desilusión y un dolor muy grande en el corazón", concluyó.



Por su parte, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, dijo también a la W Radio que Nieto salió del cargo porque “perdió la confianza del Gobierno” y que había “unos instrumentos para llegar a contar a lo que estaba sucediendo y no lo hizo”.



Añadió que el Gobierno le pidió a la Procuraduría “que investigue con absoluta claridad todos los temas”.



Restrepo subrayó que había “procesos internos”, a través de los cuales Nieto podría hacer llegar sus alertas, pero “nunca fuimos enterados de ninguna de esas situaciones que se estaban presentando”.



