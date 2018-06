Santos reveló detalles de su encuentro con Iván Duque

El presidente Juan Manuel Santos reveló este viernes algunos detalles de charla que sotuvo este jueves con su sucesor, Iván Duque, alrededor del proyecto de ley que crea el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el cual está enredado en el Senado.

Desde Santander de Quilichao, Cuaca, donde asistió a la sesión de la Mesa Nacional de Víctimas, el jefe de Estado contó que durante su reunión de este jueves con Duque, en la Casa de Nariño, él le precisó a su sucesor que “no se está reglamentando la Ley Estatutaria, se está reglamentando el Acto Legislativo, el Artículo 12 del Acto Legislativo, que ya tiene bendición constitucional’.



Duque había planteado que hasta tanto la Corte Constitucional no avalara la ley estatutaria de la JEP, que tiene en estudio, el Congreso no debería tramitar la que crea el procedimiento, a la que solo le resta un debate en el Senado.

Santos contó que tras escuchar a Duque se comunicó con el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, para consultarle sobre este asunto.



“Me dijo en forma clara y tajante: ‘no entendemos ese argumento de que no se puede aprobar el procedimiento de la JEP porque no hemos aprobado la Ley Estatutaria o no le hemos dado la bendición constitucional, si nada tiene que ver lo uno con lo otro, se está es reglamentando el Acto Legislativo, de manera que aquí no hay ningún problema’", contó el jefe de Estado.



Por eso, Santos les dijo a las víctimas en Cauca que esa “era supuestamente la razón por la cual no habían votado en el Senado de la República los procedimientos. Ya eso está aclarado”.



Tras esto, les pidió nuevamente a los congresistas que “cumplan con las víctimas, cumplan con el país, cumplan con la comunidad internacional, y voten esa ley y ese procedimiento”. Les dijo que “ya no hay excusa para no votarlo”.



