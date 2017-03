La emotiva despedida de Germán Vargas Lleras

Con la convicción y el orgullo de haber liderado estos últimos 6 años y medio desde el Gobierno una de las más grandes revoluciones en inversión pública jamás vista, en sectores estratégicos como infraestructura, vivienda, agua, alcantarillado, puertos y aeropuertos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras se despidió este martes de sus funciones.

Ante un auditorio encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, con unos 5 mil invitados entre los que se destacaban empresarios, líderes gremiales, miembros de las Fuerzas Armadas y de las altas cortes, gobernadores, alcaldes, pastores cristianos, estudiantes y unos cuantos jefes políticos, Vargas hizo un amplio y detallado resumen de su labor de más de 6 años en los diversos cargos que desempeñó.

Balance de hecho

En el Gran Salón de Corferias, sobriamente engalanado, donde se realizó el encuentro con sabor a balance de gestión y despedida, había cerca de 4 mil sillas que fueron colmadas en su totalidad y varios cientos de invitados permanecieron de pie.



Aunque se trataba de un hecho eminentemente político por ser su último acto como Vicepresidente y su entrada a la carrera por la Presidencia para 2018, sorprendió que su discurso fuera más de orden técnico y económico, en el que no hubo casi ni una sola palabra suya que no fuera respaldada por las evidencias de las ejecuciones.



Cada kilómetro de carretera de cuarta generación entregado estuvo respaldado por fotografías y videos que mostraban hermosas imágenes de un nuevo país. De un nuevo paisaje. De una nueva Colombia en construcción, en desarrollo.



Pero también de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, barrios enteros que emergieron en zonas deprimidas en 29 departamentos gracias a decenas de miles de viviendas gratis entregadas a familias vulnerables, más de 101.000.



En las retinas de los asistentes quedaron grabados también cientos de testimonios de viudas, ancianos o discapacitados que celebraban con llanto el triunfo de haber logrado por primera vez tener su casa propia.



Más allá de los cientos de miles de toneladas de concreto que se volvieron obras de progreso, Vargas reclamó con orgullo que toda esta gestión suya se hizo con “transparencia”, pues subrayó que en medio de tanta obra, con costos billonarios, no haya habido hasta ahora el primer escándalo de corrupción.

Cambio institucional

Recordó, por ejemplo, que antes de acometer la gran transformación en estos sectores, como ministro del Interior lideró una gran transformación institucional en el sector al hacer aprobar en el Congreso un Estatuto Anticorrupción que eliminó malas costumbres como el otorgamiento de anticipos a los contratistas que eran utilizados con otros fines, menos el de las obras señaladas.



Igual ocurrió en el sector de vivienda, pues antes de comenzar las grandes ejecuciones, como ministro del ramo instauró una nueva política que establecía, como una de las novedades, el concepto de “casa entregada, casa pagada”.



El balance que Vargas hizo en Corferias de Bogotá para despedirse del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, al que ingresó desde 2010, fue un recorrido por cada uno de sus cargos y los cientos de realizaciones.



Por tener todavía su investidura de Vicepresidente, Vargas Lleras no quiso hacer un discurso cargado de contenidos políticos. En eso fue austero. Prefirió extenderse en destacar cada una de sus realizaciones.



Explicó que se va porque una ley aprobada luego de su elección como Vicepresidente le impuso inhabilidades para seguir en el cargo y aspirar a la jefatura del Estado.



Dijo que aunque todavía no tiene una decisión formal de ir por la presidencia, por ahora se retira para no inhabilitarse. Claro, que nadie cree que después de toda una vida preparada para eso, no lo va a hacer.

El camino que le espera

Germán Vargas Lleras emprenderá desde este miércoles, cuando renuncie ante el Congreso a su cargo de Vicepresidente, un camino hacia la presidencia en el 2018, con muchas posibilidades de éxito, pero también con dificultades.



Desde hace varios años este bogotano –nieto de Carlos Lleras Restrepo, uno de los presidentes más respetados en la historia de la República– figura en los primeros puestos de la intención de voto de los colombianos para llevarlo a la Casa de Nariño.



Su carácter recio, su sentido de autoridad, y ahora su gran perfil como ejecutor, han hecho que algunos sectores de opinión lo vean como uno de los posibles sucesores del presidente Juan Manuel Santos en el 2018.



Pero también ese carácter duro, esa palabra cortante que tiende a confundirse con el regaño, le ha granjeado adversarios.



En su carrera hacia el poder en el 2018, Vargas Lleras muestra a su favor un respaldo significativo en sectores de opinión. Muchas encuestas lo dan como favorito, pero enfrenta resistencias en varios partidos políticos que podrían ser claves todavía a la hora de elegir al Presidente de la República.



Es claro, por ejemplo, que Vargas no cuenta con el apoyo de toda la coalición que eligió al presidente Santos en el 2010 y lo reeligió en el 2014. Entre otras razones, porque no es un defensor a ultranza del proceso de paz con la guerrilla.



‘La U’ y los liberales, que son la médula de la coalición de Santos, no están del todo a su favor. De hecho, algunos líderes de esos partidos –como César Gaviria y Horacio Serpa (en el liberalismo) y Roy Barreras y Armando Benedetti (en ‘la U’)– han confirmado que trabajan en la conformación de una alianza con sectores de centroizquierda en busca de la Presidencia para 2018, sin Vargas Lleras.



Los conservadores, que ideológicamente podrían estar más cerca de Vargas, tienen varios precandidatos propios.



Desde hace varios meses, en las tertulias se habla de la posibilidad de un acercamiento entre Vargas Lleras y Álvaro Uribe, pero no hay evidencias de ello.



Con un gran potencial que hasta sus detractores le reconocen, Vargas tiene el desafío de reconstruir su camino hacia la presidencia, desde hoy. Ese es su desafío.

Sobriedad en la salida del Vicepresidente

‘Lo hicimos posible’, fue el lema en la despedida del vicepresidente Germán Vargas Lleras, ayer tarde en Corferias.



Pasadas las 5 de la tarde se notaba la fila para ingresar, hasta el punto de que Luz María Zapata, la esposa del ‘vice’, se ubicó en el acceso al lugar para ayudar con el ingreso.



La lluvia que comenzó a caer antes de las 6 de la tarde hizo que se agilizará el acceso, sin que se redujeran las estrictas medidas de seguridad.



En la entrada se confundían exministros, como Carlos Medellín, con pastores, como Darío Silva; columnistas, como Mauricio Vargas, y gente del común, como Gonzalo Triana, un concejal que llegó desde Beltrán, Cundinamarca, para acompañar el balance del ‘vice’.



También se vio a varios gobernadores de varios departamentos: Dilian Francisca Toro, del Valle; William Villamizar, de Norte de Santader; Didier Tavera de Santander y el del Cesar, Franco Ovalle, entre otros. Allí también hizo presencia el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y mandatarios locales de todo el país.



Por supuesto, había una buena parte de la bancada de Cambio Radical en Senado, encabezada por Germán Varón y Carlos Fernando Motoa.



Y obviamente que entre los asistentes estaba Leonor Bogotá, quien ha sido la secretaria de Vargas Lleras por más de 30 años. Además, estaban varios ministros. Sobre las 6:15 de la tarde, Vargas, acompañado del presidente Juan Manuel Santos, llegó a Corferias. Hubo un aplauso grande que retumbó por todo el escenario. Y ahí comenzó el balance que se prolongó por más de hora y media.



