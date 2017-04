Definen las medidas para 'hacerles la vida imposible a los corruptos'

Protección e incentivos a los denunciantes de hechos de corrupción y la eliminación de la casa por cárcel para los responsables de este delito hacen parte del paquete de proyectos que el Gobierno presentará en los próximos días ante el Congreso, como parte de su cruzada contra este flagelo.

La idea de estas medidas, según aseguró este miércoles el presidente Juan Manuel Santos, es “hacerles la vida imposible a los corruptos”.



Una de las iniciativas será la Ley de Protección de Denunciantes para que nadie tenga miedo de poner en conocimiento de las autoridades hechos de corrupción.



“Vamos a extender las herramientas de incentivo a la denuncia –que la Superintendencia de Industria y Comercio ha usado con gran eficacia– para seguir destapando casos de corrupción”, explicó Santos.



Uno de los problemas que se han encontrado a la hora de combatir este delito son las pocas sanciones o las bajas penas que se les aplican a quienes son capturados por hechos relacionados con corrupción.

Por eso el Gobierno anunció que dentro del paquete legislativo se incluirá una ley que reduce y condiciona los beneficios a quienes se encuentran presos por este delito. En este sentido, se eliminará la casa por cárcel.



Otro de los proyectos tendrá que ver con la creación del Registro de Beneficiarios Reales, que permitirá saber, en tiempo real, cuáles son las personas que en realidad se lucran de una empresa o negocio, y que no se puedan ocultar bajo compañías fachada o testaferros.



La Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Secretaría de la Transparencia trabajan conjuntamente para presentar a la mayor brevedad posible este paquete legislativo.

A estas iniciativas se sumarán los proyectos recomendados por la Misión Electoral que tienen como propósito hacer más transparente la actividad política, relacionada por muchos expertos como una de las fuentes de corrupción.



Una de estas propuestas estará dirigida a impedir el costo desmedido de las campañas electorales, que se ha convertido en una de las principales fuentes de riesgo de corrupción.



Por eso, el mandatario indicó que en la reforma política y electoral que presentará el Gobierno a comienzos de mayo se incluirá la implementación de las listas cerradas para las campañas a corporaciones públicas.



Adicional a esto, Santos anunció otras medidas que se pondrán en marcha desde el Ejecutivo para garantizar la transparencia en la contratación pública.



“Vamos a bancarizar totalmente el sistema de contratación con el Estado, de forma que todos los pagos a contratistas se hagan por medios bancarios, pues el efectivo no deja rastros y por eso es un aliado de la corrupción”, dijo Santos.



Igualmente se están concertando con el sector privado normas sobre el llamado lobby o cabildeo, para evitar que los intereses privados interfirieran las decisiones del Estado.

Apuesta por las listas cerradas

El presidente Santos anunció, además, que otra estrategia para combatir la corrupción será una reforma política y electoral que será radicada en el Congreso.



Dijo que se acogerán recomendaciones de la Misión Electoral Especial, entregadas este lunes.



Se refirió a eliminar el voto preferente, fortalecer la Organización Electoral y dotarla de dientes para controlar eficaz y oportunamente la financiación ilegal. Además, dijo que hay que avanzar en un sistema de partidos fuerte.



Y precisamente, el Gobierno comenzó a socializarles a los partidos las propuestas de la Misión. Este miércoles se hizo con ‘la U’, con Cambio Radical y con los conservadores. El próximo martes se hará con los liberales.



Sobre la listas cerradas (se vota por la lista no por un nombre), una preocupación de los partidos, se definió que sería a partir de las elecciones regionales del 2019. Es decir no regirá para las de Congreso del 2018. Como se exige una democratización interna, no se alcanza a hacer.



POLÍTICA