‘La avalancha fue un hecho fortuito, no hay que buscar culpables’

En plena avalancha, cuando sobre algunos barrios de Mocoa todavía se deslizaban toneladas de piedras y palos, la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca, tomó a su hija de 8 años y se fue a instalar el puesto de mando unificado, desde donde se coordinan las acciones para mitigar la tragedia. En ese mismo momento decidió despojarse de su reloj de pulso para no sentir el acoso del tiempo.

¿Esta tragedia pudo evitarse?

Lo que pasó el 31 de marzo es un hecho sin precedente e imposible de contener. Los expertos le han atribuido sus causas a los efectos del cambio climático. En solo tres horas llovió lo que debía haber llovido en un mes. Fue un hecho fortuito.

¿Siente que le cae alguna responsabilidad?

En este momento debe unirnos una causa más profunda que es poder conjurar la crisis humanitaria. Tenemos que concentrarnos en poder rehabilitar y reconstruir Mocoa y después sí nos podemos concentrar en otros asuntos. No es hora de buscar culpables, pues a pesar de los planes de contingencia, este fenómeno no habría podido evitarse. He sido una persona diligente con los planes de contingencia y siempre atiendo con responsabilidad los informes de la Oficina de Gestión del Riesgo.

¿Le preocupa que los órganos de control hayan anunciado que van a investigar?

Nosotros los funcionarios públicos somos como un libro abierto, siempre estaremos en disposición hacia los organismos de control. Pero he sido una mujer comprometida con mis asuntos. El día de la avalancha salí con mi hija de 8 años inmediatamente a instalar el puesto de mando unificado. A pesar de la tragedia siempre he sido consciente de mis responsabilidades y le he dado la cara a la gente. Todos los días paso por los albergues en la noche. Y no me acuesto hasta no visitar el último de ellos.

Los ríos siguen ahí, la población sigue ahí. ¿Existe aún algún tipo de amenaza?

Cerca del 80 por ciento de los municipios del país presentan riesgo. Lo que hay que hacer es replantar los planes de ordenamiento territorial (POT) en los municipios e invertir recursos para poder reubicar varios municipios.



Hace tres día solicité a todos los organismos del Gobierno instalar una mesa ambiental –integrada por el Ministerio de Ambiente, el Instituto Geológico Colombiano, el Igac, la Secretaría de Ambiente y expertos– para que nos brinden un concepto sobre las zonas de riesgo.

¿Mocoa debe ser reubicada?

Si los fundadores del municipio hubiesen sabido lo que ocurrió el 31 de marzo, seguramente no habrían fundado Mocoa en este lugar. Hay unos estudios que indican que el costo de la mitigación de lo ocurrido en el municipio podría ascender a los 400.000 millones de pesos. Creo que con ese dinero nos sale más benéfico reubicar algunas poblaciones que puedan estar en riesgo.

O sea que sí recomendaría la reubicación de algunas zonas de Mocoa…

De las zonas que la mesa ambiental nos indique que están en mayor riesgo, para que estas personas no vivan en la zozobra.

¿Qué cosas cambiaría de Mocoa para eliminar los altos niveles de riesgo?

El paisaje cambió por completo. Ahora lo que hay que hacer es modernizar Mocoa, una capital más atractiva para el empresariado, adaptarla al siglo XXI.

¿Qué le ha tocado profundamente su corazón en este drama humano?

El 1.° de abril a las 5:45 de la mañana nos fuimos a visitar uno de los barrios más afectados por la tragedia. Se me acercó una niña de más o menos 10 años con un buzo talla L, que le quedaba grandísimo, y me dijo: ‘Gobernadora, venga aquí que es que mi hermanito no abre los ojos, no se despierta, está dormido’, entonces nosotros nos fuimos a mirar y entre los escombros estaba su hermanito menor fallecido. Yo me desplomé.

¿Cuántos niños hacen falta por ubicar?

Estamos esperando ubicar en los salones de clases a los niños porque algunos se nos han acercado diciéndonos que algunos de sus compañeritos no aparecen. Estamos a través de la Secretaría de Educación, el ICBF, la Policía, el Ejército y los organismos de control pendientes de empezar a verificar el paradero de los niños.

¿Se le queda algo por decirle al Presidente de lo que hay que hacer con Mocoa y con el Putumayo?

Quiero darle las gracias infinitas al Presidente porque desde el día en que ocurrió la tragedia viajó o a Mocoa e instaló la sala de crisis. Quiero aprovechar para decirle al Presidente que no nos saque del corazón y que no ahorre esfuerzos para reconstruir Mocoa.

¿Cómo será la coordinación entre el gerente de la Reconstrucción, Luis Carlos Villegas, y usted?



El señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, es un hombre muy estructurado, con una autoridad por su experiencia, él estuvo en la reconstrucción de Armenia, por eso nos decía que todo lo vamos a poder hacer siempre y cuando haya orden. El éxito está en la articulación y el orden estricto de cada cosa.



