'Estamos aprendiendo a afrontar una situación que no habíamos vivido'

El presidente Juan Manuel Santos afirmó este jueves que Colombia “nunca había vivido” una situación como la que padecen las zonas fronterizas con la crisis humanitaria generada en Venezuela.



El mandatario habló al instalar una reunión, en Cúcuta, ciudad fronteriza con el vecino país, en la que participa también el coordinador residente de la ONU en Colombia, Martín Santiago.

“Naciones unidas tiene una gran experiencia en estos temas, nosotros no. Colombia nunca había vivido una situación como la que estamos viviendo hoy. Estamos aprendiendo a afrontar una situación que nunca habíamos vivido”, afirmó el

presidente Santos.



La presencia de la cabeza de Naciones Unidas en Colombia la reunión de Cúcuta demuestra que el tema de la migración de venezolanos hacia territorio nacional escaló a la comunidad internacional.



El pasado martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, abrió la puerta para “redireccionar” a Colombia los fondos con los que EE. UU. espera atender la crisis venezolana y que no han podido llegar a los venezolanos.



Se espera que el término de la reunión de este jueves en la capital nortesantandereana el jefe de Estado colombiano haga anuncios sobre soluciones a la situación que se vive en las zonas de frontera con Venezuela.



El Mandatario, acompañado por parte del gabinete de ministros y otros funcionarios del Gobierno, se reúne desde las 10:00 a.m. en esta ciudad con las autoridades regionales, alcaldes de municipios fronterizos, líderes del comercio y mandos militares, para hacer seguimiento a la situación fronteriza.



POLÍTICA