Esta es la declaración de renta del presidente Santos

El presidente Juan Manuel Santos pagó impuesto de renta correspondiente al año gravable de 2016 por valor de 122’650.000 pesos según su declaración de renta, revelada por la Casa de Nariño.

Pero, como ocurre con los demás asalariados del país, a quienes les van reteniendo en la fuente mensualmente, al final, al presentar la declaración solo pagó 11’650.000 pesos.



Santos reveló sus declaraciones de renta de los años 2015 y 2016 luego de que su nombre apareció vinculado a una lista de personas con inversiones en paraísos fiscales.



Pero, según aclaró el mismo mandatario, su mención en el caso de los paradise papers obedece a que durante años, “por ayudar” en la junta de Global Education Group Colombia, tuvo una “participación minoritaria” de esa compañía, a la cual renunció en 2002.



Santos dijo de manera categórica: “Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía”.



Global Education era una compañía que se especializaba en facilitar estudios de educación superior, a la que Santos sí acudió para la formación de sus hijos en un tiempo.



“Mi relación terminó como miembro de la junta antes de asumir como ministro de Hacienda, y no hubo lugar a remuneración alguna, pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar. Mi única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos”, explicó el mandatario.

Una declaración normal

Para despejar cualquier duda sobre el tema, Santos reveló sus declaraciones de renta de los últimos dos años.



Según el experto tributarista Jorge Bolívar Hernández, quien examinó el documento, la de Santos en 2016 es una “declaración bastante normal, sin transacciones fuera de lo común, excepto por el envidiable patrimonio de 6.445’322.000 pesos, que se redujo en 176,5 millones respecto del año anterior”.



La declaración como tal no contiene la composición patrimonial o los tipos de bienes que lo conforman.



Además del impuesto de renta pagado por valor de 122’650.000 pesos correspondiente a 2016, según el contador Jorge Bolívar, “el Presidente también debió pagar el impuesto a la riqueza, que es otra obligación tributaria diferente, con su correspondiente formulario” y que él estimó en un poco más de 30 millones de pesos.



Para Bolívar, la del Presidente es una declaración de renta “muy simple”.



No es usual que los presidentes de la República revelen sus declaraciones de renta, un documento de carácter privado. De hecho, Santos es el primero en hacerlo en los últimos años.



En Estados Unidos, por ejemplo, se critica que el presidente Donald Trump no haya hecho públicos todos sus bienes ni los impuestos pagados. Desde cuando era candidato se le cuestionó su actitud, y aun así fue elegido.

POLÍTICA