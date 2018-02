Así están los principales sueldos en el Estado

El Gobierno Nacional expidió esta semana los decretos mediante los cuales se estableció el incremento salarial de 2018 para los servidores públicos de todas las entidades del Estado. El aumento, que es retroactivo al primero de enero y tiene efecto directo en las prestaciones sociales, es del 5,09 por ciento.

La medida beneficia a cerca de 1,2 millones de personas de las diversas entidades y organismos estatales.



Sin embargo, no todos comenzarán a recibir este refuerzo en su próxima quincena, sino que hay un importante grupo –en el cual están los que más ganan– que tendrá que esperar a que se haga el aumento del sueldo de los congresistas, pues, según la norma, su salario debe ser igual al de los legisladores.



Estos servidores del Estado son los magistrados de las altas cortes, el Procurador General, el Contralor, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y el Registrador.



El salario de estos altos servidores se divide fundamentalmente en tres rubros: asignación básica, gastos de representación y prima especial. Este último busca nivelar sus sueldos con los de los legisladores para que todos queden devengando lo mismo.



En cuanto a la asignación básica y a los gastos de representación, el incremento ya fue decretado, pero no se ha comenzado a aplicar.



Y la prima especial sí dependerá del salario de los congresistas, ya que es el rubro usado para nivelar los sueldos de los altos servidores del Estado.



Es así como, por ejemplo, al Fiscal ya le fue reajustada su asignación básica a 4,5 millones de pesos, y sus gastos de representación, a 8 millones de pesos. Ahora deberá esperar a que se conozca de cuánto será el salario de los congresistas para saber en cuánto quedará su remuneración mensual.



Si bien todos estos altos funcionarios del Estado terminarán devengando lo mismo que los congresistas, hay que hacer claridad en que no todos tienen igual asignación básica mensual.

El Presidente

El salario del Presidente de la República se rige por otros parámetros.



El jefe de Estado devenga actualmente $ 32,8 millones. La norma señala que debe tener “una asignación básica igual a la que devenguen los miembros del Congreso ($ 7,2 millones)” y “el doble de los gastos de representación que estos perciban”, es decir, $ 25,6 millones. La suma de esos dos valores da el salario que devenga el jefe del Estado.



En su caso, también hasta que se conozca el sueldo de los parlamentarios, en el cual se fijen la asignación básica y los gastos de representación de los legisladores, no se le podrá subir el sueldo al Presidente.

Los reajustes en vigencia

Varios de los demás salarios sí ya están vigentes. El sueldo del Vicepresidente, por ejemplo, no está ligado al de los congresistas y, como tal, se le aplica el reajuste autorizado. Su asignación mensual será de 23’497.018 pesos, distribuidos de la siguiente manera: asignación básica, 6’438.186 pesos; gastos de representación, 11’419.548 pesos, y una prima de dirección de 5’639.284 pesos.



Por su parte, el salario de los gobernadores para este año puede ir desde los 10,8 hasta los 15,5 millones de pesos mensuales, dependiendo del departamento. Entre los que más ganan están, por ejemplo, Valle y Antioquia, y entre los que menos, Chocó y Vichada.



En lo que tiene que ver con los alcaldes, los sueldos también están definidos por las categorías de los municipios. Los de categoría especial, como Bogotá, con el incremento podrán ganar hasta 15,5 millones, mientras que los de sexta, como Arauquita, quedarán en 3,8 millones mensuales.

Los profesores

Mientras que para los funcionarios estatales el incremento salarial para este año fue del 5,09, en el caso de los docentes asciende a un 8,09 por ciento.



Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, estos 3 puntos porcentuales por encima del incremento general, a título de bonificación, son para dar cumplimiento al proceso de nivelación salarial acordado con la federación de maestros Fecode.



Este es un proceso que comenzó en 2014 y culminará en 2019, hasta completar 12 puntos porcentuales, con un costo de 1,86 billones de pesos para 2018. Los 3 puntos porcentuales tienen un costo anual de $ 535.000 millones.



Con el nuevo incremento, un profesor con doctorado podría tener una asignación básica mensual, en el sector público, de hasta $ 7’163.444, mientras que un normalista superior o tecnólogo en educación puede ganar entre 1’506.519 y 3’068.850 pesos.



Mientras que un docente con especialización puede aspirar a una asignación de entre 2 y 3,8 millones mensuales.



Función Pública también reportó que con el aumento salarial decretado este año culmina el proceso de nivelación salarial de los servidores de la Rama Judicial, de la Procuraduría que cumplen funciones jurisdiccionales y de los funcionarios de la Fiscalía, el cual se inició en 2013, cuando se creó la bonificación judicial mensual.

En ese sentido, la entidad reportó que para cumplir este compromiso, el Gobierno destinó cerca de 1,4 billones de pesos entre los años 2013 y 2018.

‘Decretos se expidieron con base en acuerdos’

La directora de Función Pública, Liliana Caballero, sostiene: (Los decretos salariales de este año) “se expidieron con base en los acuerdos a los que llegamos el año pasado con las organizaciones sindicales sobre el incremento salarial y benefician a 1’200.000 servidores públicos”.



Añadió que con el aumento se beneficiarán los docentes, los miembros de las Fuerzas Militares, el personal diplomático, la Contraloría, la Procuraduría, el Congreso y la Rama Judicial.

