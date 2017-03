$ 120 millones costó ceremonia de balance de gestión de Vargas Lleras

Este martes en un evento realizado en Corferias, en Bogotá, Germán Vargas Lleras entregó el balance de su gestión y con ello se despidió del Gobierno Nacional.



La rendición de cuentas del ahora exvicepresidente, que incluyó un extenso libro con la explicación en detalle de las obras en vivienda e infraestructura entregadas durante sus años de gestión, terminó con un evento al que asistieron unas 5.000 personas, según el conteo de los organizadores.



La ceremonia, en la cual el presidente Juan Manuel Santos le entregó la Cruz de Boyacá a Lleras, no estuvo exenta de polémica por cuenta de varias denuncias que incluían la promoción de incentivos para que funcionarios del Ministerio de Transporte asistieran a la despedida y también el monto de la misma que, por supuesto, sale del bolsillo de los colombianos.



(Lea también: Vargas Lleras hace balance y deja la Vicepresidencia)



Sobre la primera denuncia, el Ministerio de Transporte emitió un comunicado en el cual se aseguraba que la entidad cuenta desde hace años con buses contratados para transportar a sus funcionarios por toda Bogotá y que dada la cercanía de esa entidad con Corferias muchos fueron al evento.



“Muchas de las rutas que salen del Ministerio de Transporte deben pasar por el sitio donde se llevó a cabo el evento del vicepresidente Germán Vargas Lleras (Corferias), dada la cercanía de la sede de la entidad y Corferias, trayecto obligado y usual, por lo cual algunos funcionarios se bajaron en el punto para asistir al evento”, indica el comunicado.



En el texto, además, se precisa que los funcionarios fueron de manera voluntaria y que lo hicieron porque el “Vicepresidente ha liderado varios proyectos competencia de esta cartera y sienten como suya la gestión realizada”, precisa.



Sin embargo, Henao, en diálogo con ‘La W Radio’ indicó que, en efecto, sí había una compensación y que era una práctica normal cuando un funcionario trabaja más horas de lo establecido.



“Frente a lo de la compensación, es un tema muy importante, eso es algo que no solo lo hace el Ministerio de Transporte, también el Ministerio de Vivienda, yo lo hice cuando era ministro. Las personas se quedan trabajando unas horas o van el sábado para poder compensar y poder tener unos días en Semana Santa. Eso lo hace todo el sector público. Entonces, como este era un evento institucional de rendición de cuentas, si fueron o se quedaron en el Ministerio podían compensar las horas”, explicó.



La Contraloría exige la entrega de los resultados de la gestión, pero es a discreción de la entidad la forma como se presentan los mismos.



(Le puede interesar: Germán, venga que no le voy a dar un coscorrón: Santos a Vargas Lleras)



En las denuncias también se advertía que las personas debían firmar una planilla de asistencia. Sobre este aspecto, el Ministerio de Transporte precisó que este formato siempre debe ser llenado por el funcionario cuando toma el servicio de rutas de esa entidad.



La despedida, según el mismo Henao, tuvo un “presupuesto total” de 120 millones de pesos.



“El salón de Corferias costó 120 millones de pesos y salió (el dinero) de varias instituciones, entre ellos la Presidencia de la República e instituciones del sector transporte y del sector vivienda y también el Fondo Nacional del Ahorro (…). La transmisión está dentro del montaje. Las escarapelas están dentro del presupuesto institucional y muchas personas voluntariamente nos ayudaron. Acá hubo una austeridad total”, afirmó.



El exviceministro también indicó que no es cierto que el MinTIC llamó a los canales regionales para que hicieran una retransmisión del evento, aunque varios directores de esos medios denunciaron el hecho.



ELTIEMPO.COM