El mensaje de Santos que desató controversia con Gaviria y Uribe

La invitación del presidente Juan Manuel Santos, el pasado jueves, a líderes de varios partidos, en la Casa de Nariño, para planear la agenda legislativa y pedirles que contribuyan a bajarle el tono a la pugnacidad en la campaña, terminó en una controversia política que tiene indignados a los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria.

Luego de solicitar apoyo para varios proyectos que irán al Congreso a partir de este 16 de marzo, Santos pidió a los dirigentes de los partidos que han apoyado la búsqueda de la paz “generosidad” para que el país no caiga en extremismos en este debate presidencial.



Ese mensaje de Santos le cayó mal a los expresidentes Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, y a César Gaviria, director del Partido Liberal, quienes acusaron al mandatario de estar interfiriendo las elecciones.



Santos, según versiones de varios de los asistentes al encuentro, nunca pidió el apoyo para uno u otro candidato de manera específica. Ni lo sugirió.



Pero el hecho de haber aludido a la necesidad de evitar que el país caiga en “extremismos” fue entendido por Uribe como un mensaje para tratar de impedir que el uribismo llegue al poder.



“(Santos) convocó y llevó a cabo una reunión en la Casa de Nariño con representantes de partidos de la Unidad Nacional, a los cuales corrompió con ‘mermelada’, con el propósito de definir estrategias para frenar el avance del Centro Democrático y del candidato Iván Duque”, aseguró Uribe, en tono indignado.



De manera similar procedió el expresidente Gaviria, aliado de Santos hasta hace pocos meses.

“Quiero dejar sentada mi protesta ante el presidente Juan Manuel Santos por invitar y escoger a una persona, de altas calidades como el doctor Iván Agudelo, a reuniones donde supuestamente va a tomar decisiones de mecánica electoral después de las elecciones del domingo, las cuales el Partido Liberal no reconoce ni reconocerá”, manifestó Gaviria en una declaración emitida el viernes en la madrugada.



El jefe del liberalismo interpretó que la convocatoria de Santos tenía como propósito gestar una coalición de centro alrededor de un candidato presidencial de sus afectos.



“No haremos parte de esa coalición con agrio sabor gubernamental que nos comprometa en el próximo periodo presidencial”, reaccionó también Gaviria, en tono enfático.



Y advirtió que cualquier decisión, “en materia de coaliciones, la tomará el director del partido (él, Gaviria) de común acuerdo con el candidato Humberto de la Calle Lombana”.



De la Calle, a su turno, apoyó de manera incondicional el reclamo de Gaviria y manifestó que no acudirá a “alianzas oportunistas”.



“No participaré en coaliciones de las que hagan parte viejos enemigos del proceso de paz ni tampoco aquellos que pese a haber hecho parte del Gobierno en altas posiciones cambiaron de bando a última hora”, dijo De la Calle, para advertir que no concurrirá en apoyo ni de Álvaro Uribe ni de Germán Vargas Lleras, en ninguna circunstancia, aunque no precisó sus nombres.



El presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda, quien estuvo en la cita, afirmó que Santos nunca propuso votar por un candidato en especial.

“No se habría entendido que estando con líderes de varios partidos que ya tienen sus candidatos presidenciales definidos como el liberalismo, Alianza Verde y Cambio Radical, el presidente hubiera hecho un llamado a votar por otro aspirante”, dijo Cepeda.



El líder del Congreso admitió que el mandatario “sí llamó a bajar la pugnacidad” en el debate electoral y a tratar que el próximo presidente sea una persona que defienda la búsqueda de la paz.



Roy Barreras, candidato al Senado por el partido de ‘la U’, quien estuvo en la reunión, interpretó que el mandatario lo que hizo fue expresar su deseo de que el próximo presidente de la República sea una persona que no lleve al país a los extremos. Que ojalá sea alguien que siga liderando la consolidación de la paz.



“La palabra que el presidente usó fue ‘generosidad’, para pensar que no será bueno para ningún país que los extremos terminen definiendo la presidencia de la República, porque tendríamos un gobierno que representaría medio país en contra del otro medio. Y por supuesto sería deseable que hubiera un gobierno más tranquilo, estable, un verdadero centro que pudiera recoger lo mejor de todos”, comentó el senador Barreras.



El propio emisario del liberalismo, el representante a la Cámara por Antioquia, Iván Agudelo, quien también estuvo en la reunión de Palacio, y que luego habló con Gaviria, le confirmó a EL TIEMPO que Santos nunca pidió apoyar a un candidato presidencial.



Según Roy Barreras, una consecuencia inmediata de este episodio es que las expectativas para la conformación de una coalición de centro quedan lastimadas, pues el anuncio de Gaviria y de De la Calle afectan esa posibilidad.



Sergio Fajardo, candidato presidencial de Coalición Colombia, también ha dicho que no irá más allá de los ‘verdes’ y del Polo, con quienes hoy tiene caminando su aspiración.



El episodio, además, terminó reeditando el enfrentamiento entre Gaviria y el exministro Juan Fernando Cristo.



De alguna manera Gaviria responsabilizó también a Cristo de alentar la indisciplina liberal, relacionada con la cita de Palacio.



Cristo, en una declaración emitida este viernes, deploró que Gaviria no haya ejercido como jefe liberal, que “no tenga ideas ni propuestas”, que no haya liderado una campaña con los candidatos al Congreso y concluyó: “Es triste constatar hoy que Gaviria hace más daño al liberalismo que Uribe”.



