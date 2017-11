¿Cómo la tecnología está revolucionado la forma de hacer política?

Luis Ernesto Gómez, no es solo el viceministro del Interior. Es un experto en democracia digital y el uso de tecnologías para promover la participación ciudadana. Por eso ante el proceso electoral que se avecina y tomando como contexto los recientes fenómenos electorales en el mundo, este jueves lanza su libro Googlecracia.

La obra, de acuerdo con el autor, es un análisis inédito de la forma como la tecnología está revolucionando el ejercicio de la política y de las campañas, y la relación entre ciudadanos y gobernantes en el mundo –en particular entre los jóvenes y las instituciones democráticas- advirtiendo que Colombia no será inmune a estos cambios.



“Solo sobrevivirán quienes estén dispuestos a transformarse y a empoderar a la gente en el ejercicio de la política, por medio de la tecnología. Estamos en transición hacia un modelo de democracia directa donde los ciudadanos, sin pedirle permiso a nadie, tienen una participación más activa y determinante en las decisiones de sus gobernantes a través de su teléfono celular”, señaló el autor.



Para Gómez, la tecnología podría ser el antídoto a la aparente apatía de las nuevas generaciones a la política tradicional, pero que participan con entusiasmo en la defensa y promoción de causas ciudadanas concretas, e inciden a través de las redes sociales, sin intermediarios ni políticos.



No es un mito; hay una nueva generación de ciudadanos que vive conectada todo el tiempo y que piensa que la tecnología es un instrumento importante para salvar el planeta. Quién se parezca menos a un partido tradicional, represente un propósito concreto y rompa esquemas, tiene más posibilidades de ganar”, consideró el Viceministro.



En su análisis sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en la política y las campañas señala que “no es opcional” sino que los gobiernos se ajustan a la nueva realidad que plantea la tecnología por las buenas y de manera propositiva, como lo hizo el Reino Unido, “o se enfrentan al surgimiento de partidos como el Pirata en Islandia que es la respuesta a un sistema que no se quiso renovar y que nace como una estrategia de sabotaje a lo establecido”.



Por supuesto que en el libro todo esto se sustenta con cifras y para ello como ejemplo muestra que en Colombia hay 23 millones de usuarios de Facebook, 3 millones en Instagram y 775 mil en Twitter.



