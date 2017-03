El viacrucis de enfermarse en el lugar más alejado de Guainía

Cuando alguien se enferma en La Guadalupe (Guainía), un pequeño caserío ubicado en el punto más oriental del país, está en verdaderas dificultades. El médico más cercano, para una atención básica, está a tres horas en lancha y la atención especializada a más de 300 kilómetros en línea recta, en una zona en la que las carreteras no existen.

Si el caso es delicado, y va más allá de la atención que le pueda brindar la enfermera que hay en el lugar y la medicina tradicional o los rezos indígenas, en ese momento comienza una carrera contra la muerte. Hay que aferrarse a la fe.



Como primera medida, al enfermo hay que trasladarlo en un bote de motor, río arriba, hasta San Felipe, donde hay un puesto de salud con un médico. Pero en esa zona no hay lanchas que presten el servicio de transporte de pasajeros, por lo que se debe acudir a algún vecino que haga el favor de llevarlo por el Río Negro



Este recorrido hasta el punto más cercano al norte del mapa puede llevar cerca de tres horas, dependiendo del motor de la embarcación y las condiciones climáticas. Allí la atención médica cambia, aunque no de una manera significativa para un paciente en estado crítico, pues solo se cuenta con un médico, que tiene el kit básico de atención, odontólogo, bacteriólogo, vacunador y jefe de enfermería.

Mapa de la región. Aquí puede verse la distancia entre La Guadalupe y San Felipe. Foto: Ilustración para ELTIEMPO.COM

Pero desde allí el paciente tiene que enfrentarse a un viaje más para arribar a Inírida y recibir atención que pueda salvar su vida. Este paso final solo puede hacerse en avioneta.



Según el secretario de Salud de Guainía, Nelson Palomar, el costo del transporte aéreo lo asume la EPS siempre y cuando se esté afiliado, en caso contrario, el gasto saldrá del bolsillo de la Gobernación.



“El costo de una avioneta que transporte al paciente hasta Inírida puede oscilar entre 13 y 15 millones de pesos dependiendo del operador. Este valor generalmente lo asume la EPS ya que la mayoría de la población de Guainía está afiliada al Régimen Subsidiado de Salud”, señala Palomar.



De acuerdo con Marzán Geney, gerente del hospital departamental en Puerto Inírida, tan pronto se recibe el reporte de algún paciente cuyo traslado es necesario, de inmediato se procede a contratar una avioneta.



Dependiendo de la complejidad médica se decide si se manda un avión normal o uno medicalizado.



Según Gustavo Mora, subdirector nacional de Coosalud, EPS que presta atención a la gran mayoría de habitantes de Guainía, tan pronto son notificados de la urgencia de un traslado, de inmediato se procede a la contratación del vuelo. Y para quienes no están afiliados, todo este proceso corre por cuenta de la Gobernación.

Pista del aeropuerto de San Felipe Foto: Mauricio Torres Villamil Calle del poblado de San Felipe Foto: Mauricio Torres Villamil Centro de salud de San Felipe Foto: Mauricio Torres Villamil Puerto de San Felipe Foto: Mauricio Torres Villamil

El costo de una avioneta que transporte al paciente hasta Inírida puede oscilar entre 13 y 15 millones de pesos FACEBOOK

Pero esto no es tan sencillo. Resulta que en Inírida no hay un parque de avionetas, por lo que se debe tramitar la aeronave desde Villavicencio.



Eso significa que desde el momento en el que se solicita el avión hasta cuando aterriza en San Felipe, mínimo son cuatro horas, según la EPS, las que debe esperar el paciente para su traslado hasta la capital de Guainía.



Y este no es el único inconveniente. El aeropuerto de Inírida no tiene operación nocturna, eso quiere decir que solo está abierto hasta las 5 de la tarde. En otras palabras, la avioneta, por tarde, debe despegar de San Felipe a las 3:30 de la tarde, pues de lo contrario no podrá aterrizar, ya que el vuelo dura en promedio hora y 30 minutos.

Según Mora, al paciente se le trae con un acompañante, a quien se le paga el albergue y la alimentación.



Una vez está recuperado el paciente es retornado en una avioneta hasta San Felipe. Ahí, debe esperar a que alguien en un bote vaya hacia La Guadalupe y lo pueda arrastrar.



Y así terminará una odisea que en la mayoría de los casos dura al menos cinco días.

“Y yo sé que en muchos lados del país la gente se queja por la demora y los trámites para tener atención médica”, dijo Jorge Elíécer Ríos Tovar, el corregidor de La Guadalupe.

Cómo es La Guadalupe

El caso urbano tiene alrededor de seis casas y la mayoría de sus habitantes son indígenas que se dedican a la pesca y a la siembra de yuca.



Además de esto, subsisten de los aportes que el Gobierno Nacional gira para las comunidades indígenas.



¿Qué se está haciendo para mejorar las condiciones?

Palomar recordó que desde el primero de mayo del año pasado viene implementándose en el departamento un plan piloto de modelo de salud que gradualmente irá mejorando la atención médica en todos los corregimientos.



“Este plan consiste en una integración entre la parte pública y privada para poder mejorar la atención y garantizar atención primaria en las zonas a través de médicos familiares, recorridos permanentes y más jornadas de especialistas. Sin embargo todo esto es algo gradual”, explicó el secretario de Salud.



Asimismo, este piloto contempla la mejora de los centros de salud de cada corregimiento y en este momento está en la etapa de la asignación de recursos. De esta manera, para La Guadalupe están destinados 1.500 millones de pesos, mientras que, para San Felipe, la cifra asciende a 3.000 millones.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ

Subeditor de POLÍTICA