Cancillería rechaza hechos en los que murió colombiano en la frontera

14 de julio 2017 , 02:11 a.m.

La Cancillería lamentó este jueves la muerte del ciudadano colombiano Libardo Fuentes Hernández, en la frontera con Venezuela a la altura de Cúcuta, tras haber sido atacado por autoridades del país vecino.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando el obrero se disponía a realizar labores de extracción de material de arrastre sobre el río Táchira y fue embestido presuntamente por miembros de la Guardia venezolana, por estar infringiendo la línea divisoria.



Las primeras informaciones indican que el colombiano fue atacado con disparos de arma larga por parte de un oficial venezolano. Versiones preliminares también indican que la víctima no cedió ante el llamado de la autoridad del vecino país de cesar sus actividades, lo que habría originado la reacción de los uniformados venezolanos.



Otro colombiano que acompañaba al operario fallecido fue capturado por los oficiales de ese país.



Tras esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice en un comunicado que "expresa su más enérgico rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de uniformados venezolanos contra el connacional, en hechos registrados en la frontera colombo-venezolana, en el sector conocido como La Roca a orillas del río Táchira".



"Sobre el particular exigimos a las autoridades del vecino país iniciar cuanto antes una investigación para esclarecer los hechos y que se apliquen las sanciones a las que hubiere lugar. Así mismo pedimos a la Defensoría del Pueblo de Venezuela su intervención para que acompañe los derechos que asisten a las víctimas y a sus familiares", añade la Cancillería.



Funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Defensa viajaron a la zona con el fin de verificar las circunstancias en que se registró esta situación. Además, el Cónsul de Colombia en San Antonio del Táchira acompaña al nacional que fue capturado.



"Reiteramos nuestra enorme preocupación por el uso excesivo de la fuerza de los uniformados del vecino país contra ciudadanos colombianos que se encontraban desarmados, y hacemos un llamado para que tomen las medidas correspondientes con el fin de que situaciones como esta no vuelvan a registrarse", puntualiza la Cancillería.



