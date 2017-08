Colombia rechaza 'medidas militares' en caso de Venezuela

La Cancillería dio a conocer este sábado un comunicado mediante el cual manifestó su rechazo a las "medidas militares y el uso de la fuerza", a propósito de la crisis que vive actualmente Venezuela.

"Rechazamos medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional. Todas las medidas deben darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas", manifestó el ministerio de Relaciones Exteriores en su mensaje.



En el comunicado también se destaca el hecho de que el Gobierno "ha sido explícito en su condena a la ruptura constitucional de Venezuela" y de que considera urgente "mantener la postura adoptada por varios países y las declaraciones y decisiones individuales y colectivas en la región" para restablecer las instituciones democráticas en el vecino país.



"A pesar de las dificultades actuales para lograr una salida pacífica y negociada, seguimos creyendo que este camino es el adecuado para encontrar soluciones de largo plazo para el pueblo venezolano", menciona la Cancillería.



El ministerio recordó que ha hecho llamados al Secretario General de Naciones Unidas "para que utilice los mecanismos de solución pacífica de controversias y buenos oficios" para que crear las condiciones necesarias que permitan una negociación que termine con la "ruptura democrática en Venezuela".



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no descartaba una "opción militar" para encontrar la salida de la crisis que se vive en el vecino país.



“Tenemos muchas opciones para Venezuela pero de paso (les digo) que no descartamos una opción militar (...). La gente está sufriendo, se está muriendo y si es necesario no descartamos la opción militar”, sostuvo el mandatario luego de una reunión con su secretario de Estado, Rex Tillerson, y la embajadora ante Naciones Unidas, Nicky Hailey.



Al menos 125 personas han muerto en las calles venezolanas luego de cuatro meses de protestas contra el presidente Nicolás Maduro.

'Es un acto de locura': ministro de Defensa de Venezuela

El ministro de defensa del vecino país, Vladimir Padrino, dijo al final del viernes que su país se defenderá de la "locura" extremista de Trump.



"Es un acto de locura, es un acto de supremo extremismo. Hay una élite extremista que gobierna los Estados Unidos y realmente no sé que está pasando, qué va a pasar en el mundo, si es que se va a acabar con la humanidad", declaró en la televisión pública VTV.



*Con AFP