Las lecciones de cinco activistas que lucha por la libertad

El activismo en favor de los derechos humanos conlleva costos personales, riesgos a la propia integridad y amenazas, pero es a la vez la fuerza que logra movilizar los grandes cambios sociales. Solo se requieren sacrificio y convencimiento.



Esa fue una de las lecciones más contundentes que dejaron este jueves cinco figuras mundiales, que han apostado sus vidas por la defensa de las libertades individuales, quienes estuvieron de visita en Colombia para participar en el College Freedom Forum.

El evento, organizado a instancias de la Universidad del Rosario, el diario EL TIEMPO, la Fundación Konrad Adenauer y la Human Rights Foundation, sirvió para que los líderes pudieran exponer cómo mediante la creatividad y la ayuda de los medios sociales pudieron expandir su mensaje y convertirse en la voz de quienes no son escuchados.



La primera en dejar su mensaje fue Yulia Marushevska, una joven ucraniana que logró, mediante un video viral, exponer la corrupción que se vivía en su país y las arbitrariedades que cometía la policía contra los líderes de las protestas sociales de 2014, que llevaron a la salida del entonces presidente Víktor Yanukóvich.



Marushevska llamó a los jóvenes a aprovechar las nuevas tecnologías para “expandir su mensaje, apropiándose de pequeñas causas”.



Albadalaziz Alhamza, activista sirio exiliado de su país que creó un sitio web de periodismo ciudadano para denunciar las acciones terroristas del Estado Islámico, pidió aprovechar el ‘poder de la no violencia’.



“Las manifestaciones no violentas son la verdadera voluntad de la gente, el poder de un estado yace en su gente y no en sus armas”, dijo Alhamza.



El activismo implica salir de la zona de confort, como ocurrió con Kimberly Motley, abogada estadounidense que lucha por los derechos humanos en Afganistán. Para ella, los cambios sociales nacen cuando “las sociedades piden leyes inclusivas y representativas”.



Claro que las transformaciones sociales van mucho más allá de las políticas gubernamentales, como lo explicó Rosa María Payá, activista cubana, quien ha sido víctima del régimen de los Castro.



“La incidencia social va más allá de las instituciones del Estado”, expresó Payá.

Abdalaziz Alhamza vio morir a su hermano a manos del Estado Islámico (EI), Rosa María Payá perdió a su padre asesinado presuntamente por el régimen cubano y Lisa Sánchez se ha encontrado con amenazas en la puerta de su casa en las que le ‘anuncian’ cómo va a morir.



Todos ellos ‘pagaron’ un costo por ser activistas por los derechos humanos, pero nunca han claudicado en su intento por lograr cambios sociales. El convencimiento de que los cambios empiezan por el esfuerzo individual es otra de las elecciones y tal vez la más importante.



POLÍTICA